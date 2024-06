Cervi, la rinascita verdeazzurra riparte Teo Patrascu: Il centrocampista anche per il prossimo campionato indosserà la casacca del Cerveteri –

Il Cerveteri che si appresta a ripartire con rinnovate ambizioni, qualunque sia la categoria, ha un nome intorno al quale costruire una squadra competitiva. E’ quello Teo Patrascu, centrocampista che meriterebbe ben altre categorie, considerate le spiccate doti tecniche che ne fanno un centrocampista bravo e di provata garanzia. Come il resto della squadra, è rimasto scottato dalla retrocessione, che ha generato tanta amarezza fra i tifosi, pronti a riprendersi quanto lasciato nello spareggio di un mese fa con il Tarquinia. In molti, come ovvio, sono in partenza, poiché sono indecisi dal fatto che non si conosca la categoria che disputeranno i cervi. Con mister Gabrielli, la società, intende costruire una squadra che sia in grado di lottare per salire di categoria, e nelle migliori delle ipotesi di salvarsi qualora saranno riammessi in Promozione.