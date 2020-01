Condividi Pin 0 Condivisioni

La squadra etrusca mantiene il primato in classifica

Cerveteri vittoria al fotofinish, Vignaroli trascina i verdeazzurri

Vignaroli al 90esimo regala al Cerveteri un successo pesante sa Tolfa (3 a 4). Gli uomini di Fracassa si fanno rimontare sull’ 1 a 3 da un coriaceo Tolfa, ma poi il cerveterano Vignaroli trova il guizzo vincente e fa esplodere di gioa la tifoseria.

E’ stata gara agonisticamente bella in un campo che per tradizione è difficile da espugnare. Per gli etruschi è una vittoria dentro la quale c’è il cuore e l’orgoglio. Sotto di un gol i verdeazzurri arrivano al pareggio con Trebisondi, vantaggio con Belloni e poi Teti che aveva messo il risultato al sicuro.

Il Tolfa però si sveglia e in 7 minuti va in goal due volte raccogliendo un pareggio insperato. Poi al novantesimo, all’ultimo giro di lancette, Vignaroli diventa l’eroe della giornata. Gli etruschi rimangono al comando della classifica.