Cerveteri: via cinque alberi tra via Chirieletti e via Settevene Palo, cambia la viabilità –

Cambia la viabilità tra via Chirieletti e via Settevene Palo. L’ordinanza, in vigore già da ieri mattina alle 7, si è resa necessaria per consentire i lavori di adeguamento della viabilità comunale.

Gli alberi da rimuovere si trovano in via Chirieletti tra la Settevene Palo e via Sante Brini “laddove la carreggiata presenta un fondo stradale fortemente dissestato a causa delle suddette alberature”, si legge nel documento.

La modifica alla viabilità prevede il divieto di transito in via Chirieletti dall’intersezione con via Fontana morella, ad eccezione del traffico locale.

I veicoli provenienti da via Sante Brini effettueranno la svolta a destra verso via Chirieletti direzione via Fontana Morella.

I veicoli che circolano su via Chirieletti in direzione del centro urbano, SS1 Aurelia e altre percorrenze consentite, dovranno proseguire la marcia su via Fontana Morella.

Esclusi dal divieto i mezzi di soccorso, quelli delle Forze dell’ordine e i mezzi RR.SS.UU nonché i mezzi titolari di passi carrabili, garage… ai quali saranno consentite le operazioni di ingresso e uscita dalla proprietà.