Cerveteri verso Tarquinia in una sfida che vale molto per la salvezza

Servono tre punti per sperare nell’obiettivo

Tre punti, sono la medicina migliore per risollevare le sorti della formazione di mister Gabrielli, che a Tarquinia è chiamato a risalire dalla zona bassa della classifica.

“Dobbiamo avere la consapevolezza che non si può sbagliare, altrimenti comincia a farsi pesante la classifica. Siamo ancora in lotta per la salvezza diretta, però dobbiamo cambiare marcia, avanzando con qualche vittoria di fila – ha detto il presidente Andrea Lupi”.

Il Cerveteri domenica a Tarquinia, è alla caccia di una vittoria, che contro gli etruschi ha un doppio valore, visto che vincendo sarebbero raggiunti. Per cui, serve una prova di forza e coraggio per tornare a sperare nella salvezza diretta.