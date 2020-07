Condividi Pin 0 Condivisioni

Appuntamento alle ore 21:30 nella suggestiva cornice del Parco della Legnara

Cerveteri, venerdì in scena Margot Theatre con ‘Il Bar sotto il Mare’

“Un racconto musicale in un originalissimo bar. Margot Theatre, realtà artistica tra le più attive nel litorale a Nord di Roma, anche quest’anno sarà tra le protagoniste dell’Estate Caerite, il programma culturale estivo del Comune di Cerveteri.

Venerdì 17 luglio, alle ore 21:30, all’interno dell’Arena allestita nel Parco della Legnara, porterà in scena una raffinata lettura teatrale tratta dai racconti de “Il Bar sotto il Mare”, raccolta dello scrittore Stefano Benni del 1987.

L’ingresso allo spettacolo, come sempre realizzato sotto la direzione artistica di Valentina Cognatti, regista e pedagoga, è gratuito. Gli accessi all’arena, per motivi di sicurezza legati alle norme anti-covid saranno contingentati. Obbligatorio indossare la mascherina protettiva fino al raggiungimento del proprio posto a sedere.

“L’Associazione Margot Theatre è una delle realtà artistiche più apprezzate nel nostro territorio – ha detto Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – in molte occasioni con la loro arte e amore per il teatro hanno saputo regalarci grandi emozioni e spettacolo. Quello di venerdì è un viaggio nei racconti di un grande personaggio della narrativa italiana come Stefano Benni, che saranno magistralmente portati in scena da questa compagnia davvero di grande livello. La musica e l’espressività degli attori sul palcoscenico, sapranno farci vivere una grande emozione”.