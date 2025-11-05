Domani alle 15.30 presso la chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore si terranno le esequie di Daniela Biscetti, 45 anni, residente in città, che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale Manziana–Sasso. La camera ardente sarà allestita presso la Domus Caere in via Settevene Palo 209.

La notizia della morte di Daniela ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Cerveteri. La donna lascia tre figli di 21, 20 e 15 anni. Tutti la ricordano come una persona solare, generosa e sempre pronta ad aiutare gli altri.