Sarà dirigente presso l’istituto comprensivo Giovanni Cena

Cerveteri, Velia Ceccarelli saluta l’IC Salvo D’Acquisto

“Devo salutare la Salvo D’Acquisto come si deve. Sapevo sarebbe successo prima o poi di cambiare, magari non a sorpresa come è avvenuto, ed il dolore è forte come immaginavo. E’ stato il mio primo istituto come dirigente e, da quando sono titolare dell’altro mio bell’ Istituto (quello di Santa Marinella) la Salvo D’Acquisto mi è stata sempre assegnata in reggenza”.

Così la dirigente scolastica Velia Ceccarelli che aggiunge:

“Sono approdata qui, dodici anni fa, senza conoscere questa Istituzione. Era stata diretta da brave dirigenti ed era già una scuola ben gestita ma in questi anni è avvenuta una magia. Le relazioni sono state la base di ogni mia azione. Con la squadra di dirigenza ormai siamo diventati fratelli e non devo dire grazie, ma devo fare loro un plauso eccezionale: Gianluca Vannutelli è insostituibile, inossidabile e appassionato. Monia seria, pacata, razionale, instancabile e dolce allo stesso tempo ed infine Marisa un conglomerato di professionalità, buonsenso e capacità di relazione. Voglio ringraziare anche Mimma mia collaboratrice nei primi anni. Ci siamo voluti bene, rispettati e supportati e non abbiamo mollato mai nonostante le difficoltà ed i momenti bui. Lascerò la scuola ma non lascerò mai questi amici e compagni di viaggio con i quali abbiamo creato veramente un istituto in verticale!”

Cerveteri, Velia Ceccarelli saluta l’IC Salvo D’Acquisto

“Debbo salutare affettuosamente tutti i bravissimi docenti che sono la vera forza di ogni apprendimento e che hanno cambiato il volto di questo istituto con loro ho parlato molto, riso e pianto. Ci siamo consolati e abbiamo gioito per i successi ho sempre avuto tempo per loro senza risparmiarmi mai. Sarebbe impossibile elencarli tutti ma alcuni mi hanno supportato anche di sabato, domenica , d’estate senza farmi pesare il loro lavoro straordinario. L’ottimo lavoro fatto è sotto gli occhi di tutti e la crescita esponenziale, mai arrestata, né è la prova plastica. I genitori del Consiglio di Istituto e tutti i rappresentanti di classe sono stati eccezionali. Il Comitato dei Genitori nato dal nulla un motore perfetto. L’ufficio amministrativo ed i collaboratori scolastici sono parte della comunità educante ed hanno assecondato ogni nostra follia ( maratonine, balli serali, scuola d’estate. Campi scuola , erasmus, sfilate, eventi) senza mai lamentarsi ma facendosi in quattro con entusiasmo”.

“Anche il rapporto con l’ente locale è stato sempre ottimo nonostante la mia coriacea richiesta di locali che è stata insistente e costante. Entravo la mattina in segreteria con il sorriso. Il dolore più grande è lasciare tutti gli alunni belli, colorati, diversi, vivaci sapendo di aver fatto tanto per loro ma consapevole di aver potuto fare di più e meglio. Insomma lascio qui un pezzo di vita, un amore grande, un sogno realizzato, una realtà forte e concreta e la lascio ad un collega bravo ed esperto che saprà fare bene. Sono comunque commossa perché ho mille difetti e potrei fare di più ma posso assicurarvi che questo lavoro è una passione e anche quando razionalmente vorrei fuggire dalla prima linea (come fanno molti miei colleghi e spesso anche io ci penso) sono convinta che si può fare la differenza lavorando con gli altri in collaborazione e con coraggio per costruire un mondo diverso perché solo l’educazione e l’istruzione potrà cambiare il futuro dei nostri ragazzi”.

“Andrò a dirigere , oltre alla Scuola di Santa Marinella, l’istituto G. Cena e cercherò di farlo nel mio stile e con grande impegno senza voler replicare nulla ma facendo bene e con impegno Ciao Salvo D’Acquisto sarai sempre il mio primo amore e una comunità educante coi fiocchi!”.