Cerveteri, una petizione per ricordare “Signorina”: chiesta una targa commemorativa nel centro storico

Dopo la morte di “Signorina”, la gatta uccisa a calci a Cerveteri, su Change.org è stata pubblicata una petizione che chiede al Comune l’affissione di una targa commemorativa in suo ricordo. L’iniziativa è rivolta alla Sindaca Elena Gubetti e all’amministrazione comunale. Nel testo, i firmatari si presentano come cittadine e cittadini di Cerveteri “rimasti attoniti” per quanto accaduto alla gattina. Ricordata come un animale docile che “cercava solo carezze” e portava sorrisi a chi la incontrava. La petizione ricorda anche il tentativo di soccorso da parte di un passante, che però non è bastato a salvarla.

Uno dei passaggi centrali della petizione riguarda il legame tra “Signorina” e il quartiere. Il testo la descrive infatti come una presenza abituale della Boccetta, spesso vista in Piazza Risorgimento e tra le stradine del centro storico. Dove si lasciava avvicinare e accarezzare. Da qui la richiesta di un segno concreto e pubblico. Secondo i promotori, “Signorina” era “il simbolo di una intera Comunità”. E proprio per questo una targa nei luoghi che frequentava rappresenterebbe, nelle loro intenzioni, un gesto per restituirle dignità e insieme per sensibilizzare la città contro episodi di violenza sugli animali.

La petizione si chiude con una frase significativa, che ne riassume il senso: gli animali non si è obbligati ad amarli, ma “vanno rispettati”. Al momento della scrittura di questo articolo, la raccolta firme, creata il 28 marzo 2026, aveva raggiunto 355 firme verificate, con 297 adesioni arrivate nella giornata. Per firmare la petizione cliccare qui