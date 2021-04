Share Pin 1 Condivisioni

Al Maury’s un sorriso per le famiglie in difficoltà

Cerveteri: un uovo di Pasqua per ogni bambino –

Maury’s di Cerveteri e Asd Il Regno Incantato insieme per donare un sorriso alle famiglie in difficoltà e in particolar modo ai più piccini.

Cerveteri: un uovo di Pasqua per ogni bambino

Recandosi al punto vendita di Cerveteri si sarà un regalo per i bambini, in particolare per quelli delle famiglie che stanno vivendo un momento di maggior difficoltà a causa della pandemia.

“Un importante progetto di volontariato e di solidarietà – ha detto il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci – per portare un sorriso sui volti dei bambini, in un momento di perdita delle principali relazione sociali e di destabilizzazione della quotidianità, un gesto come questo diventa fondamentale per i nostri piccoli, e la conferma sono i loro occhi pieni di gioia e sorpresa per un regalo davvero inaspettato”.

“Un momento emozionante, che ci scalda il cuore, e ci fa essere orgogliosi di far parte di una comunità come la nostra, composta da tante belle realtà del mondo, che non mancano mai di schierarsi al fianco dei più fragili”.

E il primo cittadino ha voluto ringraziare “con affetto e gratitudine il Maury’s di Cerveteri, il Direttore Mario e tutto il personale che come sempre si è subito messo a disposizione per una così bella iniziativa e tutte le persone che con un semplice gesto hanno partecipato a questo progetto”.

(torna a Baraondanews)