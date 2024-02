Cerveteri, un successo la presentazione de “I misteri del vaso Etrusco” di Daniela Alibrandi

Museo gremito per il primo appuntamento della IV edizione de “Sulla Strada degli Etruschi” ideata da Agostino De Angelis

Non è la prima presentazione-spettacolo di un libro a cui abbiamo assistito. Ma ieri sera, nella sala superiore del Museo Nazionale Archeologico di Cerveteri, si è svolta la presentazione perfetta. Se qualcuno vorrà presentare un libro a Cerveteri, e non solo, sarebbe bene che la prenda come riferimento. Accorgersi solo ai saluti finali che erano passate già un’ora e mezza dall’inizio, è stato il chiaro segno di quanto sia stata coinvolgente ed efficace la presentazione.

Cominciamo dai protagonisti della serata: la scrittrice Daniela Alibrandi e il suo romanzo “I misteri del vaso Etrusco”, edito da Edizioni Universo. Abbiamo avuto l’onore e il piacere di intervistare Daniela Alibrandi qualche settimana fa. Troverete l’intervista al link https://baraondanews.it/daniela-alibrandi-le-mie-storie-non-sono-solo-noir-sono-romanzi-tridimensionali/. Per questo non mi dilungo troppo sul presentare la prolifica scrittrice, pluripremiata con importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, e con al suo attivo decine di edizioni, anche in lingua inglese.

Il romanzo, pur non citando mai esplicitamente Cerveteri, è ambientato in un paese e in un contesto sociale dove non si fa fatica a riconoscere la nostra città. Non solo per il suo legame con il mondo e l’eredità etrusca, ma anche per la natura dei suoi abitanti. Che facilmente si possono riconoscere nei personaggi del romanzo, e nelle storie che vi sono raccontate. Ed è questa una delle qualità del romanzo. Riuscire a parlare di Cerveteri, della sua storia, delle sue persone e della sua identità più profonda, senza mai nominarla nemmeno una volta.

Quali sono stati gli ingredienti di questa performance a cui hanno assistito numerose persone, molte in piedi? Il format è quello collaudato del regista e attore Agostino De Angelis, e perfettamente orchestrato dalla bravissima Desirèe Arlotta, Presidentessa di ArcheoTheatron. La presentazione del libro, e della sua autrice, è stata intervallata da letture e da rappresentazioni teatrali di brani del romanzo. Protagonisti, oltra al grande Agostino De Angelis, le bravissime attrici Maria Pia Gallinari, Eleonora Pini e gli allievi del corso di Cinema Santa Marinella Viva di Sonia Signoracci: Monia Marchi, Riccardo Frontoni, Andrea Vella, Nerina Piras, Riccardo Dominici e Filippo Soracco. È giusto ricordarli tutti…

Altro ingrediente fondamentale è stata la location. Essere ospitati nel Museo Archeologico di Cerveteri è sicuramente un grande privilegio. Soprattutto se ad aprire la manifestazione è il Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia in persona: Vincenzo Bellelli. Direttore che ha ricordato come il Parco e il Museo siano di tutti i Cerveterani. E che sia importante viverli non solo nelle prime domeniche del mese. E che, per questo, abbia da tempo messo a disposizione degli abitanti di Cerveteri un abbonamento annuale a un prezzo poco più che simbolico.

Non possiamo naturalmente dimenticare chi ha dialogato, con leggerezza e misura, con la scrittrice: il giornalista e scrittore, nonché direttore di BaraondaNews, Riccardo Dionisi. Che ha sottolineato come sia importante la presenza, nella nostra città, di persone come Daniela Alibrandi. Che questo territorio lo raccontano, e che gli donano un’identità che può essere trasmessa e ricordata. Lo stesso che fa, da anni, Agostino De Angelis.

Chiudiamo ricordando il sentito intervento iniziale della vice Sindaca, nonché Assessora alla Cultura, Federica Battafarano, e la presenza in sala di numerosi Consiglieri di opposizione. Da segnalare anche il patrocinio della Regione Lazio a questa manifestazione, che è stato reso possibile grazie all’interessamento dell’Assessore Simona Renata Baldassarre in quota Lega, e del Commissario Lega Salvini Premier Cerveteri, Roberto Menasci.