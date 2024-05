Cerveteri: un punto per la salvezza, il presidente Lupi chiede il supporto dei tifosi

L’appello del patron Lupi. ” Due gare decisive per il futuro, ai tifosi chiedo di starci vicino. Per raggiungere la salvezza serve il supporto della città”

Ultima gara del campionato domenica prossima del Cerveteri, che ospita al Galli, alle ore 15.00 il Palocco. I verdeazzurri inseguono il successo per giocare il play out in casa, dove basta un pareggio per festeggiare la salvezza . Il patron si appella alla tifoseria, invitandola ad essere presente nelle prossime due gare. ” Sono stati una sorpresa, li devo ringraziare di cuore per quello che fanno – dichiara il presidente Andrea Lupi- . Devo dire che erano anni che non si vedeva il tifo organizzato , da più di 10 lustri. E questo non fa che riempirmi di gioia. I giocatori sono motivati quando sentono il calore , vedono bandiere sventolare che sono il manifesto più bello della stagione, che è stata minata da una serie di incidenti di percorso, di cui ci assumiamo le responsabilità. Per adesso , è giusto guardare ai prossimi due impegni. Domenica con il Palocco per vincere, soprattutto per riempierci di consapevolezza e fiducia. E poi ci sarà lo spareggio quasi certamente in casa, per raggiungere il quale ci basta un punto. Vogliamo salvarci, Cerveteri non è una piazza che può scendere di categoria”