Cerveteri, un pomeriggio di sport nel ricordo di Alberto Sava

Un pomeriggio di sport, amicizia e memoria. Nella palestra scolastica di Via Satrico è andato in scena il secondo memorial dedicato ad Alberto Sava, giornalista di Cerveteri scomparso nel 2022, che per decenni con la sua penna ha raccontato fatti, persone e storie del territorio, lasciando un segno indelebile nella comunità.

L’iniziativa è stata organizzata dalla ASD Sicania Volley Cerenova, realtà sportiva da anni punto di riferimento per tanti giovani atleti e atlete. Sul campo, protagoniste le ragazze della categoria Under 18, impegnate in una triangolare che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da Ladispoli, Aranova, Granaretto e Castel di Guido.

Un appuntamento non solo sportivo, ma anche di incontro e condivisione, che ha voluto rendere omaggio a un uomo che, con passione e professionalità, ha raccontato la vita di Cerveteri e dintorni.

«Un’iniziativa che Alberto avrebbe certamente apprezzato e che probabilmente avrebbe raccontato sulle colonne di qualche quotidiano» ha commentato la sindaca Elena Gubetti, che dai propri profili social istituzionali ha espresso il suo sostegno e la sua vicinanza alla società sportiva.

Alla Sicania Volley, protagonista negli ultimi anni di importanti imprese sportive e simbolo di una realtà sana e preziosa per il territorio, la sindaca ha rivolto l’augurio di un anno da vivere con amore, passione e divertimento.