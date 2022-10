Il centro consulenze dedicato alla formazione professionale avrà sede in piazza S. Rocco

Cerveteri, oggi taglio del nastro per Training Advisor –

Taglio del nastro alle ore 15 di oggi per Training Advisor, il primo centro di consulenze dedicato alla formazione professionale.

In via San Rocco 1/O a Cerveteri (per intenderci affianco alla banca Intesa San Paolo) parteciperanno all’inaugurazione di oggi il Sindaco di Cerveteri, Assessori e Consiglieri dei Comuni di Cerveteri, Ladispoli, Bracciano e Canale Monterano, oltre a rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Training Advisor Training Advisor è un Ente accreditato presso la Regione Lazio con D.D. G11424 del 30.08.2022 per la formazione autorizzata e finanziata. Si occupa di servizi di formazione, orientamento e consulenza nel territorio della Regione Lazio. La missione della Società si esplica nel promuovere e sostenere il lifelong learning e contribuire allo sviluppo del sistema locale di relazioni fra istituzioni, enti, associazioni e stakeholder interessati alla crescita e allo sviluppo del territorio.

Obiettivo è quello di mettere al centro la persona come elemento di potenziamento e crescita della società. Training Advisor vuole inoltre attivare una collaborazione con gli Studi professionali del territorio, fornendo un valido supporto per le imprese e per i professionisti che le gestiscono. I servizi offerti della Training Advisor sono i seguenti: Corsi apprendistato; Corsi di formazione professionale; Formazione aziendale; Tirocini extracurriculari; Analisi dei fabbisogni formativi; Consulenza alle imprese.

La Training Advisor, prossimamente, intende implementare i propri servizi con le seguenti attività: Accreditamento regionale come Ente Titolato per la certificazione di competenze; Accreditamento regionale per i servizi al lavoro; Accreditamento al MIUR di percorsi formativi; Progettazione di azioni di inclusione sociale e valorizzazione del territorio in risposta ad avvisi pubblici; Corsi di formazione finanziati da fondi interprofessionali.

L’obiettivo di Training Advisor è quello di garantire un servizio a 360° che integri l’analisi dei fabbisogni, la progettazione di percorsi formativi ad hoc, la valorizzazione e il riconoscimento delle competenze già possedute, l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro. In quest’ottica l’Ente ritiene essenziale che gli interventi siano effettuati in sinergia e confronto con i vari stakeholder, perché ciascuno di essi rappresenta un prezioso punto di riferimento per realizzare azioni efficaci e realmente rispondenti alle esigenze di cittadini, imprese ed istituzioni del nostro territorio.