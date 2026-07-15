Cerveteri, torna la Sagra del Melone in località Due Casette

La kermesse si terrà dal 17 al 19 luglio. Il programma completo

La Sagra del Melone torna ad animare la località Due Casette, a Cerveteri, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel territorio. La manifestazione, che si svolge tradizionalmente nel mese di luglio, celebra uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura locale, offrendo ai visitatori l’occasione di degustare meloni di qualità e altre specialità gastronomiche.

L’evento rappresenta un momento di festa e aggregazione, capace di richiamare ogni anno numerosi cittadini e visitatori, tra stand enogastronomici, intrattenimento e iniziative dedicate a grandi e piccoli, valorizzando le tradizioni e le eccellenze del territorio di Cerveteri.

IL PROGRAMMA

Venerdì 17 luglio

Ore 19:00 – Inaugurazione della festa e apertura stand enogastronomici

– Inaugurazione della festa e apertura stand enogastronomici Ore 21:00 – DJ Miki Johnson

– DJ Miki Johnson Ore 22:30 – Musica con Garage 32

Sabato 18 luglio

Ore 10:00 – Apertura stand ed esposizione di trattori, macchine ed attrezzi agricoli moderni e d’epoca

– Apertura stand ed esposizione di trattori, macchine ed attrezzi agricoli moderni e d’epoca Ore 18:30 – Apertura stand enogastronomici, convegno sulle tematiche dell’agricoltura e incontro con gli agricoltori

– Apertura stand enogastronomici, convegno sulle tematiche dell’agricoltura e incontro con gli agricoltori Ore 18:30 – A grande richiesta ritornano i Mamutzones De Samucheo

– A grande richiesta ritornano i Mamutzones De Samucheo Ore 19:00 – Celebrazione Santa Messa sul campo

– Celebrazione Santa Messa sul campo Ore 20:00 – Grande spettacolo di Vanni Oddera – Free Style MTX

– Grande spettacolo di Vanni Oddera – Free Style MTX Ore 21:00 – Spettacolo musicale dei “The Gentlemen”

– Spettacolo musicale dei “The Gentlemen” Ore 22:30 – Finale Free Style MTX di Vanni Oddera

Domenica 19 luglio

Ore 10:00 – Apertura stand ed esposizione di trattori, macchine ed attrezzi agricoli moderni e d’epoca

– Apertura stand ed esposizione di trattori, macchine ed attrezzi agricoli moderni e d’epoca Ore 13:00 – Degustazione prodotti tipici e mostra di macchine ed attrezzi agricoli moderni e d’epoca

– Degustazione prodotti tipici e mostra di macchine ed attrezzi agricoli moderni e d’epoca Ore 18:00 – Laboratorio creativo “Mini Orto” per bambini con messa a dimora di piantine, animazione e baby dance, bolle di sapone e giochi per bambini a cura di Dimensione Animazione

– Laboratorio creativo “Mini Orto” per bambini con messa a dimora di piantine, animazione e baby dance, bolle di sapone e giochi per bambini a cura di Dimensione Animazione Ore 20:00 – Intrattenimento con musica e karaoke con Chiara e Maurizio ed estrazione della riffa

– Intrattenimento con musica e karaoke con Chiara e Maurizio ed estrazione della riffa Ore 21:30 – Grande concerto di Frankie & Canthina Band

– Grande concerto di Frankie & Canthina Band Ore 23:30 – Spettacolo pirotecnico

Parcheggio gratuito per i camper.