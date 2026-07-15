Cerveteri Blues Festival, Judith Hill incanta la Legnara: stasera Kevin “Sonny” Gullage

“Ieri sera in un Parco della Legnara gremito di pubblico abbiamo ospitato un’icona mondiale del blues: Judith Hill. Un concerto straordinario, emozionante, che ha incantato gli spettatori. Questa sera replichiamo: a salire sul palco un artista riconosciuto universalmente come un giovane prodigio mondiale della musica blues, Kevin ‘Sonny’ Gullage. Un concerto pressoché unico in Italia, in quanto la data di Cerveteri è una delle pochissime tappe che questi artisti faranno in Italia, se non l’unica. L’ingresso è gratuito e libero”. A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, nel presentare il secondo appuntamento con il “Cerveteri Blues Festival”, in programma questa sera, mercoledì 15 luglio alle ore 21:00 al Parco della Legnara.

A soli 25 anni, il cantautore e tastierista Kevin “Sonny” Gullage incarna una profonda “saggezza blues”, mescolando sensibilità moderna e radici tradizionali. Cresciuto a New Orleans in una storica famiglia di musicisti e formatosi nei gospel delle chiese del Sud, Sonny approda al festival insieme ai suoi Blues Groovers. Insieme, formano una delle formazioni più travolgenti e fresche del panorama blues contemporaneo, capace di unire l’energia viscerale del Delta alla raffinatezza del soul e del moderno R&B.

Già semifinalista ad American Idol, doppiatore per la Disney e protagonista di tour internazionali tra Stati Uniti ed Europa, Sonny unisce una voce da grande campionato, un virtuosismo eccezionale ai tasti bianchi e neri e un’energia travolgente, pronta a traghettare il blues verso le nuove generazioni.