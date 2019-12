Condividi Pin 17 Condivisioni

Cerveteri, tempo di bilanci per l’associazione Olio E.V.O. – riceviamo e pubblichiamo:

Si avvicina la fine dell’anno e l’associazione Cerveteri Olio E.V.O. tira i bilanci dell’annata. Il presidente Luciano Pietroforte fa il punto sui passi fatti dall’associazione e ci racconta i progetti futuri. Dopo una XI Festa dell’olio entusiasmante per numero di visitatori e attività svolte, che ha segnato l’inizio del nuovo decennio, proviamo ad analizzare il lavoro fin qui svolto e tracciare la strada per il futuro.

La Festa dell’olio quest’anno ha raggiunto dei risultati incredibili per qualità dei prodotti e per numero di partecipanti alla manifestazione. I primi tre classificati del concorso sono state tre aziende che per la prima volta arrivano a questo risultato, la prima classificata Casale del Boietto addirittura alla prima partecipazione, la seconda l’azienda Agricola Casenghi e la terza L’orto di Nonno di Trevignano, che ha segnato l’apertura della festa anche ad aziende dei territori limitrofi. Inoltre due menzioni speciali, per caratteristiche dell’olio, sono state assegnate all’azienda Caporuscio e all’azienda Tre Cancelli, dalla sempre più esigente giuria di degustazione dell’OP Latium.



I convegni svolti hanno lasciato molto da riflettere, partendo dal dott. Massimo Griscioli dell’OP Latium, che ha fornito preziosi consigli sul ripristino degli oliveti, a due anni dai danni da freddo provocati dal passaggio di Burian. Le sempre utili nozioni di potatura del pluripremiato Riccardo Macari.

La conferenza che ci ha fatto accendere i fari su un tema delicatissimo ed ancora, per noi quasi inesplorato, è stata quella del dott. Carlo Hausmann, presidente di Agro Camera, che ha fornito imput importantissimi su quello che riguarda la comunicazione dell’olio e l’importanza del packaging nella promozione di un prodotto di qualità estrema. Inoltre ha tenuto ad indicare le numerose vie commerciali che i prodotti a base di olio E.V.O. o prodotti secondari hanno nel mondo della nutrizione ed integrazione alimentare.

La consueta degustazione dell’olio guidata dal dott. Angelo Murri dell’OP Latium, che vanta ogni anno sempre più partecipanti, continua a formare curiosi e visitatori su come degustare un olio E.v.o. e come distinguere le qualità degli olii.

Con immenso piacere abbiamo assistito al Vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, che con il suo staff, si è intrattenuto per l’intera mattinata della domenica di festa tra i banchi di degustazione per assaggiare i prodotti del territorio ed intrattenere un fitto dialogo con i nostri produttori, in compagnia del nostro amico, associato e assessore all’agricoltura Riccardo Ferri.



Graditissime le visite delle altre autorità come l’On. Alessandro Battilocchio e del consigliere Regionale Daniele Giannini. Considerando che da undici anni a questa parte Cerveteri ha visto, grazie alla Festa dell’olio e alla nascita dell’associazione Cerveteri Olio E.V.O., crescere le superfici coltivate ad olivo in maniera esponenziale e l’apertura di due nuovi frantoi. Ma soprattutto quello che ci rende più orgogliosi è la valorizzazione del nostro olio E.v.o. sia dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista qualitativo, con una ricerca della qualità estrema come primo obbiettivo.

Inoltre in questi anni sono stati numerosi i giovani che si sono formati per acquisire titoli di professionisti della gestione degli oliveti e nell’ultimo periodo molti sono stati anche quelli che hanno partecipato a corsi per degustatore di Olio E.v.o.

Questo ci fa ben sperare sul futuro e soprattutto traccia la strada che dovremmo percorrere, attraverso una collaborazione sempre più stretta con l’Op Latium, per migliorare e caratterizzare la qualità del nostro prodotto. Approfittando dell’amicizia con il Dott. Carlo Hausmann cercare di cogliere i preziosi consigli sulle strategie comunicative da intraprendere e quelle che ci consentiranno di personalizzare il nostro prodotto non solo in termini qualitativi ma anche d’immagine.

Prepararci in maniera adeguata alla prossima nascita dell’IGP Roma dell’olio dove il nostro Olio E.v.o. dovrà avere sicuramente un ruolo da protagonista. Cose fatte sono state tante ma tante di più sono quelle da fare, ci teniamo in quest’occasione a ringraziare il Comune di Cerveteri e l’assessore all’agricoltura Riccardo Ferri che ci affiancano nel nostro percorso di crescita e ci consento di programmare obiettivi sempre più ambiziosi. Un ringraziamento particolare va rivolto ai nostri amici produttori che ci inorgogliscono con l’entusiasmo e la partecipazione che manifestano nei nostri confronti e nei confronti delle attività che proponiamo. Non ci resta che augurare buone feste a tutti e augurarci un nuovo anno pieno di soddisfazioni.