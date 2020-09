Cerveteri, tanti eventi alla biblioteca comunale

Share Pin 2 Condivisioni

Incontri e laboratori sempre nel rispetto delle normative anticovid

Si parte con la programmazione degli “Incontri d’autunno 2020” della Biblioteca “Nilde Iotti”, con la collaborazione dell’Auser per la realizzazione delle conferenze e il finanziamento del Mibact per le letture per bambini. Tutte le iniziative sono su prenotazione obbligatoria, con accesso contingentato e con il rispetto di tutte le misure anticovid. Info e prenotazioni 06 9943285. Per le conferenze prenotarsi al n. 3393151348