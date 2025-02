Cerveteri, tanti auguri “Bomber”

Tanti auguri a Luca Rossetti, il “Bomber” di Cerveteri noto per la sua simpatia e cordialità oggi compie 34 anni

Auguri a Luca Rossetti, che oggi compie 34 anni. In arte, il Bomber, il festeggiato è un ragazzo molto conosciuto a Cerveteri. Gli auguri arrivano dalla mamma Anna Maria e il papà Achille, che hanno preparato una grande festa per questa ricorrenza. Luca è molto conosciuto a Cerveteri per la sua simpatia e cordialità, un ragazzo dai modi gentili ed educati . Di fede giallorossa sponda Roma, e verde azzurra, quella del Cerveteri, due squadre che tiene nel cuore. In molti questa mattina di buon ora gli hanno spedito messaggi di augurio, esprimendo molte e inattese felicitazioni.