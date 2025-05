Cerveteri, successo per la prima “Adunanza della lega Etrusca-Romana” –

A Cerveteri, presso Macchia della Signora, si è svolta la prima “Adunanza della lega Etrusca-Romana”.

L’evento, organizzato dalle associazioni Irasenna, Cornelia Antiqua, Esploratori Veientani e Nuova Generazione Etrusca, con i permessi della Soprintendenza per l’Etruria Meridionale e del Comune di Cerveteri. L’evento, ora possiamo dirlo, è andato ben oltre ogni più rosea aspettativa, centinaia e centinaia di persone si sono alternate fra le visite ai tumuli con le aperture straordinarie dei tumuli Campana e San Paolo, trekking a Macchia della Signora, e poi, dopo il pranzo a sacco, l’esibizione dell’artista Faith Federica Sciamanna e la rievocazione storica per eleggere lo Zilath della Dodecapoli etrusca, che si è conclusa con l’elezione del lucumone caerite Enzo Stefanoni. Il tutto si è svolto impeccabilmente con una organizzazione fra i vari gruppi, con radioline walkie-talkie per le comunicazioni, con una persona per ogni gruppo attrezzata con zaini sanitari, con una guida per gruppo, coordinate dalla vice-presidente di Cornelia Antiqua, nonchè archeologa etruscologa Nerea Rossini (alla fine mi sa che hanno fatto anche gli straordinari vista la mole di persone che ha partecipato, bravissime tutte), il tutto sotto l’occhio vigile della Protezione Civile Comunale messaci a disposizione dal Comune di Cerveteri. I molti visitatori che sono intervenuti, hanno potuto girare per i vari banchi didattici e divulgativi delle associazioni presenti, Irasenna, Cornelia Antiqua, Esploratori Veientani, Sotterranei di Roma, Civiltà Romana, Mos Maiorum, Ninuphar Eventi, Luoghi Segreti a due passi da Roma, Meridiani Natura, Luis Contenebra, Nubes, Legio III Augusta, Protectori Domini Nostri, Federica Faith Sciamanna. Ringraziando le autorità intervenute per i loro interventi, Federica Battafarano, Assessore alla Pubblica Istruzione, Servizi per l’Infanzia e Adolescenza, Biblioteca – Memoria Storica e Valorizzazione Archivio Storico, Arte, Pari Opportunità, Diritti, Inclusione Sociale, Integrazione, Politiche Giovanili e per la Pace, Gianluca Paolacci, presidente Commissione cultura, Giorgio Polesi, Commissario del Parco di Veio. Credo che la giornata di oggi sia il frutto del lavoro di mesi, di coordinazione e collaborazione dei vari gruppi, ma il tutto non sarebbe assolutamente stato possibile senza i vari permessi degli Enti competenti, in primis della Soprintendenza dell’Etruria Meridionale, nelle persone delle dottoresse Eichberg, Zaccagnini e Arduini, ma soprattutto del gran lavoro di manutenzione che svolge Nico Stella dell’associazione Nuova Generazione Etrusca; oggi i tumuli erano tirati a lucido, nel vero senso della parola. Crediamo fermamente che la strada intrapresa sia quella giusta, per cercare di sviluppare sempre di più un turismo di divulgazione di prossimità e non solo, oggi erano presenti molte persone venute da altre regioni, visto che uno degli scopi di questo evento è di renderlo itinerante nelle città della dodecapoli etrusca. Un ringraziamento va a tutti i partecipanti di oggi, che si sono comportati in maniera correttissima, seguendo i consigli degli organizzatori e lasciando tutte le aree interessate dagli eventi pulite, rispettando la natura, e alla Pro Loco delle Due Casette per il supporto e il sostegno.

Consigliamo a tutti di seguire le pagine social di tutte le associazioni per rimanere aggiornati sui prossimi eventi che si organizzeranno, e credo proprio che continuerete a vederne delle belle.