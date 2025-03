Cerveteri, strade ex Ente Maremma: approvata la mozione promossa da Luigino Bucchi

Il consigliere in quota FdI: “Speriamo si metta fine al disagio dei cittadini. Strade come mulattiere”

Nel corso del consiglio comunale del 20 marzo 2025 è stata approvata con 19 voti su 19 presenti la mozione dell’opposizione relativa alle strade ex Ente Maremma nel comune di Cerveteri. La mozione approvata, promossa e discussa in aula dal Consigliere Capo Gruppo di FDI Luigino Bucchi chiedeva l’istituzione di un tavolo tecnico con Arsial, Agenzia per l’innovazione dell’agricoltura del Lazio, ex Ente Maremma e la Regione Lazio per chiarire e definire, una volta per tutte, le competenze e le modalità d’intervento per quanto riguarda la manutenzione di tutte quelle strade realizzate dall’ente di riforma fondiario all’inizio degli anni ’50 e da sempre motivo di discussione tra il comune di Cerveteri e gli Enti citati; Arsial e Regione Lazio relativa a chi deve provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria delle stesse.

Con il voto favorevole alla mozione è stata comunicato, dal Vice Sindaco Riccardo Ferri nel corso del suo intervento, che vi sarà un primo incontro, previsto nei prossimi giorni, con Arsial per discutere di alcuni problemi tra cui le strade oggetto della mozione discussa da Bucchi.

Alla fine del consiglio comunale, parlando con la stampa, Bucchi ha detto: “Con l’approvazione di questa mozione e l’avvio del tavolo tecnico richiesto abbiamo messo un primo paletto per cercare di risolvere il problema della manutenzione delle strade ormai non più rinviabile. Speriamo dopo più di 70 anni di indifferenza, di venirne a capo in tempi brevi con soluzioni che mettano fine a questa diatriba di competenze e al disagio dei cittadini costretti a volte a transitare su strade paragonabili a vere mulattiere”.