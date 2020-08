Condividi Pin 1 Condivisioni

“Nei 300 metri non si può costruire. Condoni non possono a mio avviso, e anche di altri esperti, essere rilasciati”

Cerveteri, spunta il PUA tra nuovi chioschi e l’ombra di lottizzazioni. E sui condoni il Ramazzotti warning

Ironicamente chiediamo all’attuale consigliere ed ex sindaco Ramazzotti, già “co-autore” del piano costa del lontano ’96: Il PUA fa la BUA?

Volevo precisare anzitutto che Il PUA non è un atto urbanistico, si tratta di una proposta di PUA, un mero atto di intenti. E’ un documento prettamente di scelta politica che non comporta nessuna efficacia e valenza né pratica né amministrativa.Solo quando il comune porterà in Consiglio Comunale il PUA ATTUATIVO, allora inizierà il vero iter: Adozione, pubblicazione, osservazione, vaglio in Regione Lazio, approvazione da parte del comitato tecnico e così via.

Gli architetti responsabili del piano erano presenti in commissione urbanistica in cui si discuteva il PUA (insieme al piano di Lottizzazione al Sasso (Cerquete)?

Posso dire che i referenti dello studio di architettura che ha fatto il PUA erano presenti sia in commissione urbanistica che in consiglio comunale per eventuali delucidazioni, anche se il sindaco Pascucci non li ha fatti intervenire. Punto.

I Balneari sono stati coinvolti o interpellati, come prevederebbe la norma, sulla redazione e gli indirizzi del PUA?

Questo lo può dire solo il sindaco Pascucci ed i suoi “soldatini, alzatori di mano” se lo sanno. Posso dire che In consiglio comunale ed in commissione arriva già la proposta di delibera pronta… A detta del sindaco in aula, ci sarebbero state già parecchie consultazioni coi balneari, e che io sappia da varie indiscrezioni sembra che sia stato effettivamente così. Da tempo ci sono vari incontri.

In merito alle strutture Ostilia (Quadrifoglio e Lemon Beach), si tratta di un’unica concessione? Sono all’asta? Dal punto di vista tecnico si nota che una struttura godrebbe dell’affaccio al mare con meno cubatura, l’altra invece di molta cubatura senza affaccio al mare. Ramazzotti come vede il futuro sviluppo urbanistico-imprenditoriale di quelle aree?

Lì a livello urbanistico non si può toccare niente perchè rientra nella fascia dei 300 Metri! Pertanto non può esistere un futuro urbanistico, ma solo uno sviluppo non con strutture precarie.

Quindi strutture turistico recettive non si potrebbero prevedere?

Tutto si può tentare…Ma si dovrebbe intentare una variante di piano…magari fra 10-15 anni l’operazione riesce…Nell’attualità, da qui a un decennio almeno, difficile che si possa toccare niente.

Quindi se una facoltosa impresa X, magari del territorio, volesse realizzare un complesso turistico o magari alberghiero, ad oggi e nell’imminente futuro non potrebbe?

Anche se quelle strutture sono state costruite con licenze di costruzione regolare, essendo nella fascia dei 300 metri secondo la Galasso non è fattibile, nè la costruzione, nè la trasformazione urbanistica.

Quindi quale potrebbe essere l’interesse di una impresa X nel partecipare ad un’asta per acquisire quelle aree in concessione?

L’interesse? Beh…Sia in chiave “spicciola” ed economica nel presente, essendo strutture con parecchi metri di spiaggia, sia in chiave futura nell’ottica di una variante generale…Magari col nulla osta del Comune… e del Ministero della Marina o quant’altro…Ma ad ogni modo… non credo che sia possibile fare previsioni accurate di questa natura.

Com’è la situazione “chioschetti” e affidamenti di aree in concessione, negli indirizzi del PUA?

Nel Pua sono previste le strutture esistenti (chiamiamole strutture…diciamo quello che c’è oggi) più un nuovo chiosco tra la nautica (dove l’hanno spostata oggi) e l’ocean surf.Quello è il nuovo chiosco più “appetibile”, con annessa ristorazione e con “l’escamotage” della spiaggia libera attrezzata.

Ma sono previste anche altre aree in concessione, no?

Come prevedeva già il piano costa redatto dall’architetto Lentini ai tempi in cui ero sindaco, grazie ad un ponte pedonale sullo zambra, si prevedrebbero tra il fiume e l’aeroporto di furbara altre aree attrezzate tra cui quella dei nudisti, quella cinofila, e quella del kite surf…

(Solo con accesso a piedi? Ci chiederemo in futuro se su quei terreni ci sono vincoli di sorta o se potranno aprirsi dei nuovi varchi a mare, magari anche dalla strada)

Ma scusi, ma il kite surf vicino a un aeroporto? non è pericoloso, come si è rivelato essere nel recente passato di cronaca?

Non è in questa fase che si potrà fare il punto sulla questione, questa contenuta nel PUA è solo un’indicazione di massima: dovranno decidere i vari enti preposti.

Un’ultima curiosità: perchè la Nautica si è spostata proprio adesso?

L’amministrazione Pascucci ha deciso di spostarla, ed ora dopo aver letto il Pua è facile evincerne il perchè: perchè nasce una nuova possibile struttura attrezzata\concessione, tra il Six e l’Ocean Surf (dove c’era la nautica prima appunto).

Mmm…E Quale sarà dunque l’iter di trasparente assegnazione degli spazi per nuove strutture?

Non sarà questa l’amministrazione che potrà gestire questi aspetti, bisognerà attendere il completamento dell’iter, e ci dovrà essere un futuro bando pubblico. Passerà qualche anno dunque. Speriamo che nel frattempo l’italia cambi, tutti sanno che per partecipare ai bandi si devono avere determinati vestiti…

Si comprende…Speriamo bene.

Senta Ramazzotti, In merito all’annosa questione, il comune perchè non figura tra l’elenco dei creditori del gruppo Ostilia? non dovrebbe prendere qualche milioncino o quantomeno incassare l’IMU sulle lottizzzazioni realizzate?

Dobbiamo partire da una serie di atti pubblici che hanno in mano sia il sindaco Pascucci che il dirigente Nunzi, ad esempio quello con il quale la Procura della Repubblica di Civitavecchia, nominando una squadra di tecnici, stabiliva come la lottizzazione Ostilia fosse abusiva e non sanabile.

Anche la convenzione, come da diniego della Regione Lazio (documenti alla mano), non fu allora ritenuta una convenzione urbanistica regolare, pertanto non si poteva sanare proprio un bel niente. Quindi bisognerebbe interpretare i tentativi dell’amministrazione Pascucci, fino all’oggi, di rilasciare condoni che non possono a mio avviso, e anche di altri esperti, essere rilasciati.

Grazie Ramazzotti dell’attenzione e prendiamo atto di questo suo ultimo “warning”. Cercheremo di approfondire questi aspetti che vanno ben oltre il PUA, per capire meglio qual è il confine tra l’interesse privato e quello pubblico, tra l’opportunità di sviluppo e il danno alla collettività, cercando di leggere meglio il coinvolgimento delle amministrazioni locali, dei tecnici e di altri attori in campo in rapporto all’annosa questione urbanistica ed ai suoi riverberi sull’attualità, ed in ultima istanza, ma non meno importante, circa la risorsa mare che può far gola a molti. Perchè in merito al Pua la sensazione a naso è che si sia partiti dalla fine. Bisogna capire cosa c’è all’inizio e soprattutto nel mezzo.