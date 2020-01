Condividi Pin 7 Condivisioni

La denuncia social dei consiglieri Orsomando e De Angelis

Cerveteri, spunta il disco orario al cimitero dei Vignali-

Cerveteri, spunta il disco orario al cimitero dei Vignali

Spunta il disco orario al cimitero dei Vignali. De Angelis e Orsomando parlano infatti sui social dell’ultimo “Disco del 2019”.

“A Cerveteri – scrivono – tolgono dappertutto il disco orario, in attesa di un parchimetro che speriamo non arrivi mai. Poi, a sorpresa, ne mettono uno da 120 minuti al cimitero di via dei vignali! Sarà forse per il transito di cinghiali e pecore?

Perché – aggiungono – se fosse per i congiunti dei defunti sarebbe una offesa nei loro confronti limitando il loro tempo per le preghiere e le pulizie di rito oppure distogliendoli dagli assorti pensieri nei confronti dei loro morti pensando al disco orario. Se fosse invece per la sola utenza classificata debole che recandosi al cimitero non troverebbe parcheggio, dovremmo mettere qualcuno che chieda a tutti la carta d’identità.

Noi – concludono – per non creare discriminazione cogliamo l’occasione per richiedere di individuare anche un area per un parcheggio dedicato o alternativo anche utilizzando lo strumento dell’ esproprio che consenta a escursionisti, turisti, ciclisti ed altri di fermarsi per più di due ore senza alcuna discriminazione.”