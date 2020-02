Cerveteri, solidarietà: sabato al Carrefour raccolta alimentare

Condividi Pin 7 Condivisioni

Giornata di raccolta di alimenti di prima necessità del Centro di Solidarietà

Cerveteri, solidarietà: sabato

Sabato 22 febbraio torna l’appuntamento con il Centro di Solidarietà Cerveteri. I Volontari saranno infatti impegnati per l’intera giornata davanti al supermercato Carrefour di Largo A. Loreti n.2 per raccogliere generi di prima necessità in favore delle famiglie bisognose della città.

“L’attività dei Volontari del Centro di Solidarietà, coordinati dalla Presidente Lalla Enea, ha ripreso a pieno ritmo – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – grazie al loro lavoro, ma soprattutto grazie alla generosità della cittadinanza, riusciremo a preparare un gran numero di pacchi alimentari che anche su segnalazione dei servizi sociali, verranno consegnati alle persone più bisognose della città. Certo, siamo consci che non rappresenterà la soluzione a tutti i problemi delle famiglie, ma sicuramente può rappresentare un valido sostegno”.

Si possono donare prodotti in scatola e a lunga conservazione, come pasta, riso, tonno, pomodori pelati, fagioli e legumi vari, biscotti, caffè e olio. Non donare prodotti freschi.

Nei giorni successivi la raccolta, il Centro di Solidarietà provvederà alla consegna dei pacchi alimentari alle famiglie interessate e segnalate dal servizio.