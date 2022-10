Cerveteri, si rinnova la Consulta dei cittadini migranti: sabato il primo incontro

Alle ore 11 presso il Centro Polivalente di Via Luni a Cerenova

𝘚𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘮𝘰𝘤𝘳𝘢𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀. 𝘝𝘰𝘤𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘦

Si rinnova la 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗠𝗶𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶 di Cerveteri. Istituita per la prima volta nel 2016, la Consulta vuole rappresentare all’interno delle Istituzioni locali tutti quei cittadini migranti comunitari e non comunitari che risiedono, lavorano, studiano o soggiornano nel territorio comunale.

Durante il mese di Dicembre prossimo, inizierà l’iter che porterà all’elezione di una nuova Consulta e successivamente a quella di un nuovo Consigliere comunale aggiunto, il secondo nella storia di Cerveteri, che non avrà diritto di voto all’interno dell’Assise cittadina, ma avrà ugualmente diritto di intervento in Aula.

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟮 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 p.v., alle ore 11.00 presso il Centro Polivalente di Via Luni a Cerenova si terrà un incontro pubblico al quale tutti i cittadini migranti e apolidi sono invitati a partecipare: sarà occasione per illustrare loro le attività della Consulta e anche per raccogliere adesioni ed eventuali candidature alle elezioni, che verranno indette per il mese di dicembre.

Possono essere eletti come membri della Consulta tutti i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, anche con doppia cittadinanza e gli apolidi, residenti sul territorio da almeno un anno e che abbiano compiuto la maggiore età. La Consulta sarà formata in totale da 14 rappresentanti provenienti da diverse aree geografiche, oltre a un Delegato che sarà scelto direttamente dal Sindaco.