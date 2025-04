Cerveteri sfortunato, la capolista Grifone passa al Galli

I verde azzurri hanno mostrato grinta e impegno. Lupi: “Sono fiducioso, non meritavamo di perdere”

Domenica amara per il Cerveteri, punito dalla capolista, che ha fatto poco per vincere al Galli, dove una partita in cui i verde azzurri hanno creato molto di più. Finisce 2-0 per gli ospiti, che sfruttano due disattenzioni per vincere e portarsi a un passo dall’Eccellenza.

Il presidente Andrea Lupi commenta la gara: “Siamo stati sfortunati, abbiamo avuto poca fortuna, meritavamo almeno un pareggio. Nel complesso abbiamo affrontato la gara a viso aperto, si è vista una squadra in fase di miglioramento, sono soddisfatto per la prestazione. Mister Ferretti sta lavorando bene con i ragazzi, ho visto una prestazione importante, dove abbiamo giocato, creando molte occasioni da rete. Da una parte sono amareggiato, dall’altra fiducioso. Ho visto una squadra capace di tenere testa alla prima della classe. Adesso ci attende la trasferta di Pescia, che se affronteremo con lo stesso ritmo ci darà quanto abbiamo perso oggi”.

Da segnalare la prestazione del giovane Timperi, al quale è stato annullato un goal nel primo tempo”.