3 a 0 netto al Volley Friends e bottino pieno, fondamentale per assestare la posizione in classifica

Le ragazze della Serie C di volley femminile di Cerveteri hanno messo a segno una prestazione solida nello scontro diretto con il Volley Friends Roma. Le verdeblù si sono imposte con il punteggio di 3 set a 0 e hanno consolidato la propria posizione in classifica, guadagnando 3 punti preziosissimi per la salvezza, obiettivo stagionale e assolutamente alla portata. Infatti, le ragazze di coach Ribeiro sono, attualmente none, con un buon margine sulla zona retrocessione.

“Oggi siamo state brave e abbiamo dimostrato carattere questi 3 punti fanno bene sia alla squadra che al morale e speriamo che anche nella prossima contro la Lazio ci sia lo stesso atteggiamento da parte di tutte” ha sottolineato Elisa Parpaglioni, opposto, a bordo campo.

Cerveteri, serie C Volley: la squadra femminile non sbaglia nello scontro diretto

“Ci aspetta non solo una partita, ma un periodo complicato” ha aggiunto Maura Rinaldi, libero etrusco. “Questa vittoria ci serviva per partire cariche e spingere ancora di più per cercare di dare il massimo in questa serie di match difficili”.

La prossima settimana, ad attenderle, ci sarà la Lazio Volley & Sport, seconda forza del girone che, la scorsa stagione, ha sfiorato la promozione in Serie B2 fermandosi solo alla finale play off.

La Serie C Maschile

Il rischio che sia necessario ridimensionare gli obiettivi si è fatto concreto. I ragazzi di coach Capriotti hanno faticato negli scontri diretti e hanno perso qualche punto di troppo. Sabato, è arrivata la sconfitta con la quotata Saet, retrocessa dalla Serie B e formazione sempre temibile. Tuttavia, al netto delle assenze, rispetto alla partita di Fiumicino, il livello del gioco espresso è stato nettamente migliore tanto che Brunelli e compagni hanno sfiorato il tie-break arrivando fino al 23 pari del quarto set nonostante un passaggio a vuoto all’inizio del parziale.

La formazione cerveterana è in una zona tranquilla di classifica a quota 20 punti e, ora, bisognerà affrontare ogni partita senza troppe aspettative, ma cercando di dare fastidio a tutti. Può ancora succedere qualsiasi cosa.