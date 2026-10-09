Domenica alle 11 una trasferta impegnativa per la capolista a punteggio pieno. Attesi circa cento tifosi al seguito dei verdeazzurri.

Cerveteri, scontro al vertice a Campagnano di Roma: gli etruschi sfidano la corazzata del girone –

Sarà un vero e proprio esame di maturità per il Cerveteri, atteso domenica alle ore 11.00 a Campagnano di Roma per una delle sfide più impegnative di questo avvio di stagione. Gli etruschi, forti del primato in classifica e ancora a punteggio pieno, affronteranno quella che viene considerata la formazione più attrezzata del girone per la vittoria finale, nonostante una partenza al di sotto delle aspettative.

Una sfida di alta classifica che rappresenta un banco di prova importante per i verdeazzurri, chiamati a dimostrare il proprio valore contro una delle principali favorite del campionato. Il confronto potrebbe fornire indicazioni significative sulle reali ambizioni della squadra e sulle prospettive di una stagione iniziata nel migliore dei modi.

Il tecnico Ranieri, tuttavia, mantiene i piedi per terra e ribadisce quale sia l’obiettivo prioritario: «Salvezza, prima di tutto. Stiamo facendo un grande lavoro, non solo in campo, ma anche fuori».

A sostenere il Cerveteri ci sarà anche una nutrita rappresentanza di tifosi. Per la trasferta di Campagnano si annuncia infatti la presenza di circa cento sostenitori, pronti a far sentire il proprio calore in una gara particolarmente delicata.

Paolacci e compagni si preparano dunque ad affrontare uno degli ostacoli più difficili incontrati finora. Una partita che, al di là del risultato, potrà dire molto sulla crescita e sulla consistenza di un Cerveteri che, giornata dopo giornata, sta alimentando entusiasmo e aspettative.

Foto: Carlo Maria Gattavilla