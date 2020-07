Condividi Pin 7 Condivisioni

“Alla base della mia scelta solo motivazioni ascrivibili alla sfera personale. Resto un fervente sostenitore del movimento”

Cerveteri, Saverio Garbarino (5 stelle) si dimette da consigliere comunale

“Ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale di Cerveteri”.

Così Saverio Garbarini (M5S) che aggiunge:

“Le motivazioni che mi hanno condotto a questa sofferta scelta sono tutte ascrivibili alla mia sfera personale e privata. La politica non c’entra nulla. Resto e resterò un fervente sostenitore dei principi del Movimento 5 Stelle di cui rimango un iscritto e un convinto elettore.

Sono certo che chi subentrerà al mio posto in consiglio comunale saprà portare avanti tutti i progetti e le iniziative che come portavoce del M5S Cerveteri ho potuto avviare. Seguirò sempre con attenzione le vicende che riguarderanno Cerveteri. Una delle questioni che più mi sta a cuore è quella del Garante per la persona disabile, figura istituita nello statuto Comunale proprio grazie ad una nostra mozione e per cui si sta redigendo in commissione sanità un apposito regolamento.

Purtroppo l’emergenza Covid19 ha rallentato i lavori, ma auspico in una loro rapida ripresa, con l’introduzione del regolamento ad hoc e la selezione della figura istituzionale adatta a ricoprire quel ruolo. Molte sono le questioni ancora in sospeso e da continuare a seguire. I lavori di messa in sicurezza della piazza del mercato di Cerenova o di via Fontana Morella o dell’attraversamento della via Aurelia all’altezza di viale Campo di Mare sono opere da noi proposte e poi a maggioranza approvate in consiglio, ma che ancora devono vedere la luce. Per migliorare la nostra cittadina sarà importante continuare a fare pressione affinchè vengano realizzate. Si può fare tanto anche da privati cittadini! Non è necessario essere nelle istituzioni, per cambiare le cose!

Ringrazio gli attivisti del M5S Cerveteri e tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa splendida e intensa avventura che ho affrontato con passione e impegno, talvolta magari non riuscendo a soddisfare le aspettative di tutti. Chiedo scusa per questo. Ma ho dato veramente tutto quello che potevo. Ringrazio il sindaco Alessio Pascucci, la giunta e i consiglieri di maggioranza e opposizione.

Ho imparato molto da tutti. Infine, un abbraccio particolare agli amici che mi sono stati più vicino e hanno reso il mio compito ancor più piacevole: i portavoce regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle, Devid Porrello, Francesca De Vito, Marta Grande, sempre presenti quando ho avuto bisogno, l’amico Matteo Manunta, gli amici Ivano Massullo, Attilio Di Maio, Marco Valentini e Marco Tellaroli, che ora ci rappresenta anche come consigliere in Città Metropolitana. E’ stato bello percorrere questo pezzo di strada insieme”.

A riveder le stelle

Saverio Garbarino