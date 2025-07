“Prendere “4 civette con una fava”…Non era così il proverbio? O forse ci ricordiamo male, certo però questo titolo riassume perfettamente l’ultimo recupero effettuato dai nostri agenti racchiudendo inoltre anche l’ironia che ne è scaturita. La nostra pattuglia è intervenuta su segnalazione di una privata cittadina che riferiva ci fosse un volatile bloccato nella sua canna fumaria, probabilmente una civetta”.

Cerveteri, salvate dalle Zoofile 4 civette intrappolate in un camino

Così le Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri in un post social.

“È iniziato così – si legge – un intervento non proprio semplice, con gli operatori che, increduli, ogni volta che rovistavano nel camino facevano uscire un nuovo pennuto dagli occhi vispi che li guardava meravigliato. Così come se fossero in un supermercato con un’offerta speciale i nostri agenti hanno recuperato ben 4 civette al costo di un solo intervento. Si è poi scoperto che questi piccoli fossero 4 fratelli di un nido crollato all’interno della canna fumaria dove erano rimasti intrappolati”.

“Fortunatamente adesso i malcapitati stanno bene e sono stati affidati alle cure esperte del personale del che ringraziamo come sempre. Insomma un intervento dal finale sicuramente inaspettato ma altrettanto piacevole e lo potete notare dal sorriso sui volti dei nostri colleghi”.