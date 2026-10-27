Cerveteri, sabato la sfilata ed esposizione di auto d’epoca inglesi: in Piazza Aldo Moro il “British Day Preview”

Promotori dell’iniziativa il “Legendary Classic Cars Bracciano” insieme alla Fondazione Sforza Ruspoli. Sabato 31 ottobre dalle ore 10:00 capolavori su quattro ruote in Piazza Aldo Moro

Meravigliose auto d’epoca inglesi sono pronte a “conquistare” il centro di Cerveteri. Appuntamento speciale per tutti gli appassionati di automobilismo sabato 31 ottobre: dalle ore 10:00 in Piazza Aldo Moro sfilata ed esposizione delle auto d’epoca della “Legendary Classic Cars Bracciano”, organizzata insieme alla Fondazione Sforza Ruspoli e con il Patrocinio del Comune di Cerveteri.

Per gli iscritti al club di veicoli storici, l’arrivo a Cerveteri, incluso all’interno dell’ottava edizione del “British Day Preview – Concorso di eleganza di auto inglesi”, sarà occasione per visitare Castello Ruspoli: un tour nella storia, nell’arte e nella tradizione dello storico casato della famiglia Ruspoli, nella dimora di colui che viene ancora riconosciuto come l’ultimo principe dell’aristocrazia romana scomparso quattro anni fa.

Le auto d’epoca, veri e propri gioielli di motoristica di fabbricazione inglese, saranno visitabili in Piazza Aldo Moro fino alle ore 12:00.

“Come Fondazione siamo onorati di poter accogliere in città le auto d’epoca della Legendary Classic Cars Bracciano, una realtà automobilistica con la quale abbiamo già avuto il piacere di collaborare in passato e che ha scelto di tornare a Cerveteri e di visitare nuovamente la nostra struttura – spiegano dalla Fondazione Sforza Ruspoli – la mattinata rappresenterà per noi un’occasione per far conoscere la storia della Famiglia Ruspoli e le sue tradizioni e per la città, un’opportunità per poter ammirare questi capolavori su quattro ruote. Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa anche per offrire un’attrattiva alla nostra città, certi che il richiamo delle auto d’epoca porteranno anche tanti visitatori in città”.

“Ringraziamo tutto il Direttivo della Legendary Classic Cars Bracciano per averci scelto – concludono – come Fondazione e come polo culturale e artistico del centro cittadino di Cerveteri, siamo e saremo sempre a disposizione per iniziative come questa, per promuovere e far conoscere sempre di più il nostro territorio”.