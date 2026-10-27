Archeologia, Cerveteri svela i suoi segreti: a Palazzo Patrizi Clementi si presentano i risultati delle ricerche a Vigna Marini Vitalini

L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre alle ore 16:00 nella Sala delle Colonne. Gli esperti della Queen’s University illustreranno le nuove scoperte che arricchiscono la storia del territorio cerite.

CERVETERI (RM) – Cerveteri torna al centro della ricerca archeologica internazionale con un appuntamento di grande rilievo scientifico e culturale. Domani, mercoledì 28 ottobre, alle ore 16:00, la prestigiosa Sala delle Colonne di Palazzo Patrizi Clementi farà da cornice alla presentazione ufficiale dei risultati emersi dalle nuove indagini condotte nell’area di Vigna Marini Vitalini.

Un’occasione imperdibile per la comunità locale, per gli appassionati di storia e per gli addetti ai lavori, che potranno conoscere da vicino i dettagli di una campagna di scavo e studio che promette di gettare nuova luce sul patrimonio archeologico della città etrusca.

Gli interventi della Queen’s University

Ad illustrare l’esito dei lavori e le scoperte effettuate sul campo sarà una qualificata équipe di ricercatori ed esperti legati alla Queen’s University, guidata dal Prof. Fabio Colivicchi e composta dalla Dott.ssa Caterina De Angelis, dalla Dott.ssa Alice Deiana e dal Dott. Domenico Sapone.

Durante il convegno, i relatori ripercorreranno le tappe principali delle indagini, analizzando le metodologie adottate e l’impatto che i nuovi reperti e rilievi avranno sulla ricostruzione storica dell’area di Vigna Marini Vitalini, un sito che continua a rivelarsi una miniera inesauribile di testimonianze del passato.

Un appuntamento aperto alla città

L’iniziativa punta a coinvolgere non solo la comunità accademica, ma l’intera cittadinanza, rafforzando il legame tra la popolazione e lo straordinario patrimonio storico-artistico del territorio cerite.

Dettagli dell’evento