Cerveteri, sabato 27 maggio convegno su: Quale futuro attende l’umanità?

Poche persone in Italia usano gli oracoli per interrogare gli Dei sul proprio futuro, a Cerveteri, nella sala Consigliare del Granarone, sabato 27 c.m. dalle ore 15 alle ore 20 il convegno: “Quali incognite future attendono l’umanità”, organizzato dal C.I.R. (Centro Italiano di Ricerche presieduto da Francesco Passeretti) in collaborazione con Koinét, gli esperti interpreteranno le varie dinamiche sociali ed internazionali per formulare prognostici e scenari probabili. I temi che si tratteranno riguardano l’escalation dei conflitti mondiali, le priorità sociali, le carestie e la povertà; i cambiamenti e mutazioni climatiche; virus, batteri, inquinamento chimico ed atmosferico; “N.W.O.” il Nuovo Ordine Mondiale; tutto il convegno sarà trasmesso in streaming (https://www.cir.cloud/ ; https://www.yuotube.com.channel/UCjTC33H9HYjsSirMQJkozaA ; https://www.facebook.com/francesco.passeretti ).

Il primo relatore del convegno, sarà il Prof. Arch. Umberto Puato, Presidente di Cultura ed Ambiente, egli parlerà della Pace globale, dell’impegno nel terzo settore e come esso può prevenire situazioni di disagio così da ridurre la conflittualità generale; egli rifletterà sugli interventi di organizzazioni atte a coordinare gli sforzi per garantire un equo sviluppo. Al Prof. U. Puato sarà consegnato anche il premio: “San Francesco – Missionario di Pace 2023” XXVIII edizione, che lo riceverà da Sua Ecc.za Mons. Salvatore Micalef – Vescovo Ordinario..

Il secondo relatore sarà il Gen. Giuseppe Morabito, già impegnato in azioni NATO e membro dell’IGSDA e del Consiglio Direttivo della NDCF, lui esporrà le analisi sul perché delle aggressioni belliche, delle strategie di controffensive, sulla propaganda e i suoi vettori, sulle crisi conseguenti e dove sarà la prossima possibile guerra, metterà a fuoco chi veramente vuole la Pace e ovviamente parlerà del ruolo attuale dell’Italia.

Lo scrivente, parlerà delle azioni anti-umane promosse dai vari governi in tutto il mondo (scie chimiche, obblighi vaccinali, ideologia gender), dei retroscena delle organizzazioni internazionali, delle presunte cause per cui gli stessi umani si prestano a fare danni ai loro simili; ulteriori elementi costituenti la mia relazione li troverete nei due precedenti articoli scritti per annunciare la serata di riflessioni.

Davide Lombardi, fondatore del Portale Lumos e membro del direttivo C.I.R., molto impegnato nell’informazione alternativa, nell’ufologia e ricercatore dei misteri della storia e dei vari movimenti culturali che hanno contribuito ai cambiamenti della società. Lombardi esporrà documenti inediti sugli pseudo vaccini mRNA, sulla presunta pandemia da Covid 19 e delle vere intenzioni delle “élite mondiali” e dei loro “loschi” e pericolosi scopi nel voler ridurre drasticamente la popolazione mondiale.

Il convegno nazionale C.I.R. sarà moderato da Caterina Boldrini, che con competenza e con il suo modo affabile sarà capace di condurre il pubblico con delicatezza, da un argomento all’altro, cucendo abilmente quella rete di connessione necessaria per capire le dinamiche nascoste che condizionano la serenità, salute, il benessere, il presente e il futuro della gente.

Per ulteriori informazioni potete inviare email a: [email protected] ; [email protected] ; [email protected] .

Vi aspettiamo, sabato 27 c.m. (ingresso ore 14.30), numerosi nell’Aula Consiliare “Il Granarone”, in Via del Granarone, 00052 Cerveteri (Roma), così da alimentare un bel dibattito tra pubblico e relatori.

Raffaele Cavaliere