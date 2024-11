Cerveteri, sabato 23 novembre presentazione del libro “La viola di Alice” di Diamante Indaco –

Sabato 23 novembre alle ore 18:00 il Caffè Libreria Il Rifugio degli Elfi ospiterà la presentazione del libro “La viola di Alice” di Diamante Indaco, Protos Edizioni. Dialogherà con l’autrice Roberto Raguseo.

Alice si trova nella quinta dimensione, un luogo posto al di sopra della sfera terrestre; osservando gli umani, lentamente proverà uno strano senso di innamoramento, che la condurrà dunque, in una stato di profonda preghiera. In seguito dopo la sua reincarnazione nella terra di mezzo Alice abbandonerà il suo stato di purezza, e indosserà abiti impuri, con i quasi sceglierà di affrontare l’irrisolvibile questione umana: l’amore.

La copertina del romanzo, disegnata dall’illustratore Simone Gambaro ha saputo colorare di vita le parole dell’autrice, dando forma all’intricato viaggio compiuto dalla protagonista nella sua vita sulla Terra.

Diamante Indaco nasce a Roma, la sua prima pubblicazione avviene tramite una rivista dedicata al mondo delle donne, poi successivamente esordirà con “La fenice di Beirut”, pubblicherà alcune fiabe per bambini, le sue collaborazioni con diverse case editrici tra cui Ivvi con “La Fenice di Beirut”, e le diverse raccolte di racconti in cui Diamante Indaco parteciperà, darà lei la possibilità di parlare al mondo nel modo più libero che una scrittrice possa utilizzare.

Nei suoi romanzi l’autrice ama mettere in rilievo gli opposti, creando così un dolce ponte di congiunzione tra ciò che si direbbe non possa incontrarsi mai. E ciò che infine si abbraccerà creando così una moltitudine di universi in costante crescita tra di loro.

Per info 069943140

Modalità di partecipazione: INGRESSO GRATUITO – POSTI LIMITATI