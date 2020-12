Share Pin 1 Condivisioni

La raccolta si terrà nei pressi del supermercato Carrefour

Cerveteri, sabato 19 raccolta alimentare per animali

“Ringraziano la direzione del centro commerciale che anche quest’anno, ci ospita per questa iniziativa molto importante per noi. Iniziativa che ci permette tra l’altro, di portare sostegno anche ad alcune situazioni esterne come famiglie con animali da compagnia che si trovano in difficoltà.

L’accoglienza sarà svolta nel pieno rispetto delle normative anti Covid.Il vostro aiuto, anche se piccolo, per gli animali è una grande cosa!”

Così le Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri in un post facebook.