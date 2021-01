Cerveteri, sabato 16 gennaio raccolta alimentare straordinaria

Share Pin 3 Condivisioni

Lo rende noto in un comunicato il Sindaco Alessio Pascucci

“Un appuntamento speciale con la solidarietà.” Lo rende noto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

“Domani, sabato 16 gennaio, – prosegue il primo cittadino – per l’intera giornata i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno impegnati al Supermercato Carrefour in Largo A.Loreti n.2 in una raccolta di generi alimentari di prima necessità.”

“I prodotti raccolti – puntualizza il Sindaco – serviranno a comporre i pacchi alimentari che quotidianamente vengono consegnati alle famiglie in difficoltà di Cerveteri. Si possono donare prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, pomodori pelati, legumi in scatola, tonno, olio, biscotti, caffè, latte a lunga scadenza, zucchero, farina, prodotti per bambini. Non possono essere donati prodotti freschi e surgelati”.

“Facendo la spesa – conclude Alessio Pascucci – , se puoi, lascia uno o più prodotti ai volontari presenti fuori al supermercato. Ci aiuterai a non lasciare indietro nessuno.”