Cerveteri: sabato 10 spettacolo teatrale in piazza “Faccia un’altra faccia”

“Faccia un’altra faccia”: in Piazza Santa Maria lo spettacolo teatrale di Tiziana Foschi e Antonio Pisu

Appuntamento per sabato 10 agosto alle ore 21:30, ingresso gratuito

Teatro e tante risate sabato 10 agosto sul palco di Piazza Santa Maria a Cerveteri. Alle ore 21:30 l’Estate Caerite 2024 presenta “Faccia un’altra faccia”, uno spettacolo comico che cerca non solo di divertire il pubblico, ma anche di stimolare ricordi e pensieri, partendo dalla faccia della protagonista che, come sempre, è l’unica parte del corpo che non mente e che si mostra nuda.

Ad esibirsi, due grandi attori, quali Tiziana Foschi, nota al grande pubblico per i tantissimi spettacoli con la Premiata Ditta, e Antonio Pisu. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Tiziana Foschi giocherà con parrucche, abiti e costumi, facendo leva sul linguaggio del corpo e su giochi di parole. Un gioco che la Foschi è maestra nel condurre dispensando ilarità ma anche qualche nozione tecnica su come si costruisce un personaggio. Accanto a lei, Antonio Pisu, anche regista, che ne accompagnerà le varie trasformazioni con una chitarra e qualche canzone.

“Dopo la tradizione, con il concerto d’apertura del Gruppo Bandistico Cerite, l’omaggio a Pirandello e l’arte del balletto, Piazza Santa Maria è pronta ad ospitare due volti noti del teatro come Tiziana Foschi e Antonio Pisu – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – i due primi appuntamenti del mese di agosto hanno riscosso ampio gradimento da parte del pubblico, che in entrambe le occasioni hanno gremito la nostra piazza e che sono certa continueranno a farlo anche nelle serate a venire. Come sempre abbiamo scelto di puntare su appuntamenti di qualità, proprio perché vogliamo mantenere sempre alto lo standard degli eventi proposti. ‘Faccia un’altra faccia’ è uno spettacolo che va in quest’ottica, che sono certa saprà regalare agli spettatori tante piacevoli risate e qualche ora di spensieratezza e leggerezza. Vi aspetto numerosi”.

Il giorno seguente lo spettacolo di Tiziana Foschi e Antonio Pisu è il momento della comicità. Domenica 11 agosto in Piazza Santa Maria ci sarà un duo comico che vanta oltre vent’anni di carriera sia in Tv che al teatro: è il turno di Pablo e Pedro con “Come se fosse”. Appuntamento sempre alle ore 21:30 e sempre a ingresso gratuito.