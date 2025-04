Manuele Parroccini, Assessore allo Sport con Delega anche ai Rioni e Pro Loco: “Pronti a stipulare la convenzione”

Cerveteri, rinasce la Pro Loco

“Quando mi sono insediato nel ruolo di Assessore avevo un obiettivo, un impegno ben preciso che prima come storico componente dei Rioni e oggi come membro della Giunta comunale, mi ero preso considerandolo di fondamentale importanza: far rinascere e far tornare in attività la Pro Loco di Cerveteri. Sono pertanto felice oggi di poter annunciare che dopo una serie di incontri avvenuti con il Presidente in carica Emanuele Badini, ai quali hanno preso parte anche l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli e il Sindaco Elena Gubetti, siamo pronti a stipulare la nuova convenzione tra Comune e Pro Loco. Una partnership ritrovata che vedrà il suo esordio già nel primo grande appuntamento della nostra città, ovvero a maggio quando nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 festeggeremo San Michele Arcangelo, Santo Patrono di Cerveteri”.

A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri e che tra le proprie deleghe annovera anche quelle del rapporto con i Rioni e Pro Loco.

“Come la cittadinanza ben saprà, sono alcuni anni che la Pro Loco di Cerveteri era inattiva, una mancanza forte per l’Amministrazione comunale ma in generale per il comparto della cultura, delle manifestazioni, delle tradizioni e delle altre realtà associative della città – ha dichiarato Manuele Parroccini – non appena mi sono insediato, nel gennaio di quest’anno, sono iniziati i primi incontri ufficiali con Emanuele Badini, che ringrazio per l’immediata disponibilità e apertura al dialogo e al voler intraprendere una collaborazione fattiva con l’Ente, e oggi siamo felici di poterlo ufficializzare”.

“Come detto – aggiunge Parroccini – il primo grande evento nel quale tornerà ad essere tra i protagonisti la Pro Loco è la Festa di San Michele Arcangelo, la Festa del nostro Santo Patrono, che visto anche il periodo in cui ricorre, ovvero a maggio e dunque in Primavera inoltrata, vogliamo fare in modo che sia un grande momento per la nostra città e perché no, occasione per un primo grande afflusso di villeggianti e vacanzieri romani a Cerveteri”.

A commentare l’avvio del nuovo rapporto tra Amministrazione comunale e Pro Loco, anche Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, che insieme all’Assessore Manuele Parroccini ha partecipato agli incontri delle scorse settimane: “Come Assessore alla Cultura non posso che essere soddisfatta del ritorno in attività della Pro Loco di Cerveteri. Con Manuele Parroccini ho un rapporto quotidiano e molto spesso ci troviamo a lavorare insieme, ognuno per quanto riguarda il proprio ambito competente. Sono certa che la ritrovata unione della Pro Loco rappresenterà per l’Amministrazione comunale, per il mio Assessorato e quello di Manuele e per la città tutta un importante punto di forza e di sicura affidabilità. Al Presidente Badini e a tutti i componenti del Direttivo, l’augurio di un ottimo e proficuo lavoro”.

Soddisfazione per il ritorno in attività della Pro Loco anche da parte del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti che aggiunge: “La Pro Loco rappresenta una risorsa fondamentale per la promozione e la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura della nostra città. Dopo diversi anni di assenza, abbiamo voluto che tornasse ad avere un ruolo centrale nella vita e negli eventi di Cerveteri. Con gli Assessori Parroccini e Cennerilli, che ringrazio per il lavoro svolto in questa direzione, abbiamo avviato un percorso di collaborazione con il Presidente in carica, Emanuele Badini, affinché la Pro Loco potesse tornare a far parte di un progetto condiviso di crescita per la città. A lui e a tutta la squadra va il nostro augurio di buon lavoro, certi che insieme potremo raggiungere importanti traguardi già a partire dai festeggiamenti per il Santo Patrono, San Michele Arcangelo, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio”