Cerveteri, riasfaltata completamente via Vincenzo Bellini a Valcanneto

Restyling realizzato nel rispetto del Regolamento sugli scavi del Comune di Cerveteri

Dopo via del Corbezzolo e via Monte Li Pozzi, terza arteria stradale completamente riasfaltata a costo zero per il Comune di Cerveteri. Questa volta, è stato il turno di via Vincenzo Bellini a Valcanneto, dove oltre al ripristino completo del manto stradale è stata realizzata anche la relativa segnaletica orizzontale. Un lavoro di restyling completo, realizzato grazie al pieno rispetto del regolamento sugli scavi del Comune di Cerveteri, che obbliga le società di servizi a rete a rifare ex novo il manto stradale non soltanto nel tratto interessato dai loro scavi, ma di tutta la carreggiata.

“Un altro cantiere che si conclude senza gravare nemmeno di un centesimo sulle casse del Comune di Cerveteri – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – così come nelle precedenti occasioni, il mio ringraziamento è per il Geometra Federico Feriozzi e per tutto l’ufficio del mio assessorato, che con diligenza e professionalità ha seguito l’intero iter”.