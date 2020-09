Share Pin 8 Condivisioni

I tifosi verdeazzurri ‘votano’ a favore che venga riutilizzata la tribuna San Paolo

Cerveteri, ”Riapriamo la tribuna del Galli, è il simbolo di sfide indimenticabili”

I tifosi verdeazzurri desiderano che venga riaperta la Tribuna San Paolo, ovvero quella che negli anni passati era il catino del tifo etrusco e che, invece, da qualche anno risulta inagibile per cause idrogeologiche.

Quello che non è chiaro è come, alla luce anche delle nuove disposizioni per l’emergenza Covid-19, non si trovi una soluzione che permetta distanziamento in primis e poi di assistere alla partita comodamente seduti.

Il campionato del 27 settembre è alle porte e sarà una gara importante quella contro il Civitavecchia, che vedrà la partecipazione di molte persone.

La gradinata che può contenere oltre 1200 persone è stata rimessa a lucido, dipinta dai colori verde-azzurro.

Un colpo d’occhio che rende più suggestivo un impianto che se riutilizzato diventerebbe uno degli stadi più accoglienti del Lazio, considerando i fari dell’illuminazione, gli spalti, i parcheggi e l’accesso viario, tutti elementi indispensabili per farne un gioiello.

Ora sta all’amministrazione trovare una soluzione per consegnare ai tifosi una tribuna che è il simbolo di tante battaglie.