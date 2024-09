Cerveteri, riaperta al transito via del Lavatore 

La violenta pioggia di domenica notte aveva causato l’apertura di una voragine

Riapre al transito e alla sosta via del Lavatore a Cerveteri. La strada, a seguito della bomba d’acqua abbattutasi nella notte tra domenica e lunedì infatti, aveva presentato sul suolo un inizio di voragine che aveva dunque spinto l’Amministrazione comunale di concerto con la Polizia Locale ad impedirne il passaggio per motivi di sicurezza.

“Tra domenica e lunedì è caduta su Cerveteri una quantità d’acqua davvero impressionante – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – la quantità e la forte pressione della pioggia durante la notte, avevano causato l’apertura di una voragine, fortunatamente, seppur pericolosa, non di grandi dimensioni. Immediatamente abbiamo allertato Acea Ato 2, che in tempi brevissimi ha provveduto a recintare l’area e ad eseguire i lavori necessari alla sistemazione della zona interessata. Via del Lavatore, strada di collegamento tra la parte più alta di Cerveteri e via della Circonvallazione, è sin da ora dunque nuovamente percorribile in sicurezza”