Da oggi fino al 13 febbraio si potrà donare un farmaco alle famiglie più in difficoltà. Il Sindaco Gubetti invita la cittadinanza a sostenere l’iniziativa

A Cerveteri la giornata di raccolta del farmaco in quattro farmacie –

Come ogni anno torna anche a Cerveteri la Giornata di Raccolta del Farmaco, organizzata a livello nazionale dal Banco Farmaceutico. A Cerveteri, ad organizzare la grande macchina della solidarietà è il Centro Solidarietà Cerveteri, che in collaborazione con numerose realtà associative territoriale, sarà presente nelle Farmacie comunali e private di Cerveteri per raccogliere farmaci da banco da destinare ai nuclei familiari in difficoltà.

Le farmacie interessate sono le Farmacie comunali n. 2, sita a Cerenova, e n. 5, sita in Via Settevene Palo, e le farmacie private Cavallini di Valcanneto e Morabito di Cerveteri.

I Volontari saranno presenti con del materiale informativo, pronti a consigliare l’utenza, grazie al prezioso supporto del personale farmaceutico, nel medicinale più giusto da donare.

“Gli ultimi anni hanno segnato profondamente tante famiglie, la pandemia, la guerra hanno fatto emergere nuove fragilità e spesso ci sono difficoltà anche solo ad acquistare farmaci per curare un semplice raffreddore o uno stato influenzale – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – fino a lunedì 13 febbraio recandosi in una delle farmacie aderenti, sarà possibile acquistare e donare al Centro di Solidarietà Cerveteri, da sempre impegnato nell’assistenza alla popolazione in difficoltà, analgesici, antipiretici , antinfiammatori, sciroppi per garantire a chi è più in difficoltà, un sostegno per le cure mediche”.

“Si potranno donare – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – solamente farmaci da banco, ovvero quei farmaci che non necessitano della ricetta medica. Dunque sciroppi, antifebbrili e antinfluenzali, tutti medicinali che troppo spesso le famiglie non possono più permettersi. Sono certa che come sempre, la città di Cerveteri sarà sensibile e solidale a questa iniziativa e allo stesso tempo ringrazio tutti i Volontari impegnati”.

(torna alla homepage)