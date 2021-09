Da lunedì cambia il calendario della raccolta porta a porta

Cerveteri, Raccolta Differenziata: dal 13 Settembre entra in vigore il calendario invernale

“Così come previsto, lunedì 13 Settembre entrerà ufficialmente in vigore il calendario invernale di Raccolta Differenziata nel territorio comunale di Cerveteri. Il nuovo calendario, interesserà le zone di Cerveteri Capoluogo, le Frazioni di Marina di Cerveteri, Valcanneto, Ceri, Sasso e Cerqueto.”

Lo afferma in un nota il Comune di Cerveteri, affermando inoltre:

“Le variazioni sono tre in totale: la prima è che nel periodo invernale non è previsto il secondo passaggio per il ritiro della plastica in tutte le zone, e verrà, invece effettuata solamente la raccolta del giovedì. La seconda riguarda la sola zona di Marina di Cerveteri, dove cambia l’orario di esposizione dei mastelli: che dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta tra le ore 21.00 e le ore 24.00. Si comincia da domenica 12 settembre con l’esposizione dell’organico dalle ore 21.00. Calendario invariato invece per le zone rurali 1 e 2, dove la raccolta prosegue nelle stesse modalità di sempre.

La nostra città ha raggiunto risultati davvero importanti sul fronte della raccolta differenziata porta a porta, e quest’anno, anche con l’entrata in vigore a pieno regime della TARIP, ovvero la Tariffazione Puntuale dei Rifiuti, un sistema virtuoso che punta a premiare quelle utenze che producono meno rifiuto indifferenziato, il livello percentuale di rifiuti correttamente differenziati è sicuramente destinato a crescere – ha dichiarato Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali – la quasi totalità dell’utenza si è perfettamente adattata al sistema, anche rispondendo in maniera importante alla richiesta di dotarsi di tutti i mastelli necessari all’effettuazione della raccolta differenziata. Ricordo infatti che è obbligatorio disporre del kit completo dei mastelli per vedersi ritirare i rifiuti esposti e che eventuali mancanze verranno considerate come un conferimento errato. Le regole per una buona differenziata sono poche e semplici. Solo applicandole tutti insieme, miglioreremo il ciclo dei rifiuti”.

I calendari sono scaricabili dal portale www.cerveterichiamaraccolta.it, resta sempre disponibile gratuitamente l’App Junker che, una volta istallata sul proprio telefono, provvederà ad inviare una notifica per ricordare il momento in cui esporre il mastello e la tipologia da conferire nella giornata. Inoltre per qualsiasi dubbio sul corretto conferimento Junker permette attraverso la fotocamera di inquadrare il codice a barre di un prodotto e ci indica in quale tipologia di rifiuto andrà smaltita.”

Di seguito è possibile consultare il calendario in PDF