Cerveteri, quattro finali al termine del campionato. L’Under 19 è concentrata per centrare un obiettivo storico

Poche gare al termine di un campionato che ancora non ha deciso il vincitore. In vetta alla categoria Under 19 c’è il Cerveteri, che viaggia a cinque punti dal Santa Marinella e a sei dal Maccarese. A quattro gare dal termine, i baby cervi devono sostenere una trasferta delicata, in casa della Favl Cimini che è squadra molto organizzata, dal momento che scendono in juniores , under della prima squadra. Uscire indenni da Vignanello ha un significato forte per il tecnico Simone Sale, reduce dalla vittoria sul Sabazia per 3-0 con reti . Due goal di Feliziani e uno di Conte hanno permesso agli etruschi di consolidare la prima posizione.

Il lavoro dei collaboratori Gabriele Giannella e Daniele Zannini hanno portato il tecnico Sale ad avere dei risultati importanti in campo.