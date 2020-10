Cerveteri, pubblicato sul sito del Comune il bando per la raccolta delle olive

Share Pin 6 Condivisioni

Lo rende noto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci

Così in una nota il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci: “Pubblicato sul sito www.comune.cerveteri.rm.it il bando per la raccolta delle olive.

Si può fare domanda di assegnazione delle piante presenti in una delle seguenti aree verdi pubbliche:

– di fronte al vecchio cimitero di Via Rosati (Granarone);

– nel parco della Legnara;

– lungo la Via Settevene Palo davanti alle Scuole Elementari;

– Via Fontana Morella, angolo Via Martiri delle Foibe.

Sono incluse in ogni caso tutte le piante di ulivo di proprietà comunale presenti su strade pubbliche, svincoli o rotatorie.

Unico requisito richiesto la residenza nel Comune di Cerveteri.

Scadenza: venerdì 9 ottobre

Al link tutta la modulistica: https://bit.ly/33tHXu8″