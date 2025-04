“Cerveteri premia i Carabinieri che hanno arrestato un ladro davanti allo sportello bancomat”

“Cerveteri premia i Carabinieri

Durante il Consiglio comunale, la sindaca Gubetti, insieme al Vicesindaco Riccardo Ferri, ha conferito un encomio formale ai Carabinieri Antonio Delle Cave e Vito Di Corato, in servizio presso la Stazione di Cerveteri. I due militari sono intervenuti prontamente arrestando un malvivente che aveva derubato una cittadina davanti a uno sportello bancomat. La sindaca ha espresso gratitudine dicendo: “Li abbiamo voluti incontrare per premiare il loro impegno e per ringraziarli del grande lavoro che ogni giorno svolgono per Cerveteri e per la sicurezza di tutti i cittadini.”

Inoltre, ha elogiato anche il Comandante Giacomo Viccione e il Vicecomandante Andrea Grimaldi per la presenza costante e attenta sul territorio, dimostrando grande senso dello Stato e legame con Cerveteri.