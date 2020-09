Share Pin 5 Condivisioni

Era uno dei grandi portieri storici del Cerveteri

Cerveteri piange la scomparsa di Gianni Sagripanti, conosciuto come “Ninetta”

Risveglio triste questa mattina per la città etrusca. Se ne è andato per sempre Gianni Sagripanti, conosciuto dai più come Gianni Ninetta, uno dei grandi portieri storici del Cerveteri.

“Ancora giovane nel fisico e nello spirito lascia certamente un gran vuoto nella nostra comunità”, scrive Angelo Alfani.

“Un ricordo affettuoso e vicinanza alla famiglia”.