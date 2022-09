Rossella e Lorenzo vivevano nell’abitazione di Valcanneto incendiatasi lo scorso 5 settembre

Cerveteri: perdono la casa in un incendio e scatta la raccolta fondi. Rossella: “Non dirò mai grazie abbastanza” –

“Non dirò mai grazie abbastanza”. Così Rossella, la donna che insieme al figlio viveva nell’abitazione andata a fuoco a Valcanneto lo scorso 5 settembre, commenta commossa la gara di solidarietà nata su gofundme per acquistare, almeno, il materiale scolastico per Lorenzo, e un po’ di scarpe e vestiti.

“È una comunità estremamente generosa”, ha aggiunto ancora Rossella che ringrazia tutti coloro i quali, pur non conoscendola, hanno deciso di rimboccarsi le maniche per lei e la sua famiglia. Rimboccarsi le maniche nonostante tutto. Nonostante i due anni dai quali tutti stanno uscendo: restrizioni, lockdown, perdita del lavoro, sacrifici, rincaro dei prezzi, rincaro delle bollette.

Nonostante tutto la comunità c’è e ha deciso di stringersi intorno alla donna e alla sua famiglia che ora vive temporaneamente a casa della sorella di Rossella. “Casa mia non esiste più”, ha detto.

I FATTI

Le fiamme sono divampate il 5 settembre scorso nel garage del villino di Valcanneto. Sul posto erano subito intervenuti i vigili del fuoco che avevano estinto l’incendio che aveva però colpito anche la sala hobby adiacente il garage.

Il peggio sembrava passato, con un po’ di fuliggine e la puzza di fumo a lasciare i segni di quella giornata di paura. Purtroppo però quello è stato solo l’inizio. Intorno a mezzanotte alcuni vicini di casa di Rossella, in ronda nei dintorni (per monitorare la situazione e soprattutto evitare che i ladri approfittando della situazione potessero introdursi nella loro abitazione) hanno lanciato un nuovo allarme: c’è del fumo nella sala hobby.

Di nuovo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estinto il principio di incendio. Alle due della notte ancora un allarme, questa volta le fiamme provenivano, a quanto pare, nel sottotetto dell’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione il fumo e il calore sprigionato da quel che rimaneva del garage e della sala hobby si sarebbe incanalato su per la tromba delle scale andando a distruggere finestre e porte e altri oggetti in plastica e non solo presenti all’interno dell’abitazione. Ancora una volta si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco rimasti in sopralluogo sul posto fino al mattino seguente, per scongiurare altri roghi all’interno dell’abitazione. Purtroppo però, le alte temperature e le fiamme non hanno lasciato scampo all’abitazione, andata distrutta. «Casa mia non esiste più», ha raccontato Rossella che ora, insieme a Lorenzo, vive a Cerveteri, ospiti a casa della sorella.

LA RACCOLTA FONDI

Ed è proprio in momento delicato come questo, dove una famiglia ha visto andare in fumo anni e anni di sacrifici, che la comunità ha deciso di mobilitarsi in suo favore con una raccolta fondi su gofundme. “Loro due sono di Valcanneto – si legge nella nota che accompagna la raccolta fondi – Lorenzo frequenta la 3 S della scuola Don Milani di Valcanneto, la mamma Rossella lavora in un B&B a Roma. In questo momento loro due non hanno più niente. Vogliamo raccogliere dei fondi per aiutarli a ricomprare il materiale scolastico, i libri della scuola, lo zaino, vestiti e scarpe”.