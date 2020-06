Cerveteri, perde il controllo dell’auto ed esce fuori strada

Condividi Pin 22 Condivisioni

Paura questa mattina in via del Sasso. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada ribaltandosi.

Sul posto prontamente intervenuti i volontari dell’Assovoce di Cerveteri che in quel momento stavano presidiando il territorio.

I volontari si sono fermati a soccorrere il conducente che per fortuna non avrebbe riportato ferite gravi. Solo qualche graffio e tanto spavento.