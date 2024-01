Domani alle 10. 30 al Galli ci sarà una festa per la celebrazione dei 95 anni del Cerveteri, prevista una festa con delle premiazioni

Il Cerveteri chiama i suoi tifosi. Domani alle 10. 30 al Galli, oltre ad essere uno scontro diretto per la salvezza, ci sarà una festa per la celebrazione dei 95 anni del Cerveteri. I tifosi hanno il dovere, in questo momento delicato, di sostenere i colori verde azzurri. Una gara fondamentale in chiave play out, contro una formazione alla portata, in forte crisi. Per i Cervi è arrivato il momento di concludere il lungo digiuno alla vittoria, datato fine ottobre. Pertanto, a Piano e compagni, i tifosi chiedono una vittoria dal cuore, che sia il viatico per il futuro. Per la formazione in campo, assente Catracchia è in fase di recupero, non sarà rischiato da Caputo.

