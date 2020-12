Share Pin 1 Condivisioni

L’appuntamento, dedicato ad incontrare i cittadini, è avvenuto nella giornata di ieri

Cerveteri, Pascucci via social illustra buoni spesa, iniziative solidali, avvisi pubblici e Dpcm Natale –

Nella giornata di ieri sera, a partire dalle ore 18:30, nuova diretta social del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci dedicata ad incontrare i cittadini le ultime novità istituzionali.

Aperto con un pensiero commosso del primo cittadino dedicato alla scomparsa di Federico Colozzi, “Ciacco” per gli amici, l’incontro ha visto l’approfondimento dei temi riguardanti: buoni spesa, iniziative solidali, avvisi pubblici e Dpcm Natale.

Questi in dettaglio gli aspetti salienti illustrati da Pascucci:

BUONI SPESA

I requisiti per la richiesta sono: Residenza nel Comune di Cerveteri; Reddito Pro Capite inferiore a 1.000 euro nel periodo 1 settembre – 30 novembre; Conti correnti nucleo familiare inferiori a 5.000 euro; Non essere proprietari di secondo immobile.

Fanno reddito lo Stipendio, la Pensione, il Reddito di cittadinanza, la Cassa integrazione e la NaSpi.

Non fanno reddito l’Assegno legge 104, la Pensione di invalidità civile, l’Indennità di frequenza per disabili (fino ai 18 anni).

Può fare domanda anche chi ha già ricevuto i buoni ad Aprile 2020. Trattasi di AUTOCERTIFICAZIONE alla quale seguiranno dei CONTROLLI.

Può fare la richiesta un solo componente per nucleo familiare.

La domanda si fa esclusivamente online sul form che sarà pubblicato sul sito www.comune.cerveteri.rm.it.

Il ritiro dei Buoni Spesa può avvenire da lunedì 21 a giovedì 24, da lunedì 28 a giovedì 31 dicembre 2020; secondo la seguente suddivisione per cognomi: Lettere A-F presso PMA protezione civile Furbara (Aurelia incrocio Via Furbara Sasso) Orari: 9.30 – 13.30/15.00 – 19.00; Lettere G-N presso Sede Guardie Ecozoofile (Largo Finizio Cerenova) Orari: 9:00 – 12:00/16:30 – 20:00; Lettere O-S presso Ufficio Servizi Sociali (Parco della Legnara – Cerveteri) Orari: 9:00 – 12:00/15:00 – 18:00; Lettere T-Z presso Palazzo del Granarone Orari 9:00-12:00/15:00 – 18:00.

Chi è impossibilitato a fare la domanda online può contattare uno dei seguenti numeri utili 351.9029879, 351.5136927 e 351.5506354. I numeri risponderanno da lunedì 14 a giovedì 17 dalle ore 9:00 alle ore 18:00, venerdì 18 dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Le domande genereranno una graduatoria in funzione del reddito pro capite dei componenti di ogni nucleo: per reddito pro capite si intende la somma di tutte le entrate del nucleo familiare nel periodo 1 settembre – 30 novembre diviso il numero di componenti del nucleo familiare.

In fase di compilazione della domanda inserire tutti gli importi relativi alle entrate e il numero di componenti del nucleo familiare. Sarà poi il sistema a calcolare il Reddito Pro Capite del richiedente e, successivamente a generare la graduatoria.

L’importo dei buoni spesa sarà così suddiviso:

Nucleo familiare composto da una sola persona: 125,00 €

Nucleo familiare composto da due persone: 225,00 €

Nucleo familiare composto da tre persone: 300,00 €

Nucleo familiare composto da quattro persone: 375,00 €

Nucleo familiare composto da cinque persone: 450,00 €

I buoni spesa saranno erogati fino a concorrenza dei fondi.

I fondi stanziati per il Comune di Cerveteri sono 271.980,95 euro, mentre quelli erogati dalla Regione Lazio sono 126.308,86 euro, per un totale di 398.289,81 euro.

Con i buoni spesa si possono acquistare generi alimentari venduti al dettaglio, prodotti per l’igiene personale e per la cura della casa, bevande varie, carburante per autotrazione, farmaci, parafarmaci, prodotti medico-sanitari, combustibili per uso domestico e per riscaldamento, prodotti per la scuola (cartoleria), ricariche telefoniche.

Con i buoni spesa non si possono acquistare tutti i prodotti di vendita diversi da quelli precedentemente elencati, quali ad esempio superalcolici, tabacchi e articoli per fumatori, gratta e vinci e lotteria di ogni genere; attrezzatura e materiale edile, abbigliamento: anche se venduti nello stesso esercizio commerciale dei prodotti possibili all’acquisto con i buoni spesa.

Possono fare richiesta dei buoni spesa anche coloro che hanno già usufruito di tale aiuto economico durante il primo lockdown.

Se la situazione reddituale lo consente possono fare richiesta dei buoni spesa anche famiglie che vivono però in due nuclei familiari diversi.

I buoni spesa non possono essere tramutati in denaro contante, possono essere utilizzati in tutte le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa senza alcuna distinzione.

INIZIATIVE SOLIDALI

All’interno dei punti vendita aderenti ci sono dei “carrelli solidali” dove è possibile lasciare generi alimentari e prodotti di prima necessità. Con queste disposizioni la Protezione Civile prepara i pacchi alimentari da che vengono distribuiti alle famiglie con necessità. I carrelli solidali si trovano presso: Carrefour Cerveteri, in Largo A. Loreti n.2 (vicino il Mercato del Venerdì); Todis, in Via Aurelia km 42 (direzione Civitavecchia); CONAD CERVETERI, in largo Almunecar n.13; Carrefour Express Cerenova, in Viale Fregene n.82; Decò Cerveteri, in Via Settevene Palo n.1G (altezza svincolo autostradale); Alimentari da Giancarlo Mariana, Piazza Aldo Moro n.14; Supermercato Metà Valcanneto, Largo Claudio Monteverdi n.25; Maury’s, PRODOTTI PER L’IGIENE E PER LA CASA, Largo Almunecar n.20.

Farmaco sospeso, raccolta di farmaci da banco (senza la ricetta medica) per le famiglie in difficoltà. All’interno delle cinque farmacie comunali ci sono dei “contenitori solidali” dove poter lasciare i farmaci che saranno poi ritirati e distribuiti dalla Protezione Civile di Cerveteri. Le farmacie comunali sono: n.1, Piazza Risorgimento n.121, nel Centro Storico di Cerveteri; n.2, Via Oriolo n.1 a Cerenova; n.3, Via Prato del Cavaliere n.4; n.4, Piazza Nazzareno Pagliuca n.3 nella Frazione delle Due Casette; n.5, Via Settevene Palo n.181. Le donazioni possono avvenire anche online nella piattaforma creata dalla Multiservizi Caerite per l’acquisto di farmaci a distanza attraverso l’e-commerce cliccando gli indirizzi https://www.farmaci.me/blog/993, https://www.farmaci.me/ricerca/donazione. Chi avesse necessità di un farmaco può contattare la locale Protezione Civile al numero 06.92959918.

Tante aziende e attività del territorio hanno già donato generi alimentari e di prima necessità. Molti cittadini, di propria iniziativa hanno relegato qualcosa. Per tutti coloro che hanno intenzione di fare una donazione possono contattare il numero 320.4374139.

I servizi sociali del Comune seguono le famiglie maggiormente in difficoltà fornendo dei sussidi. La Protezione Civile consegna i pacchi alimentari grazie alle donazioni spontanee e alla spesa solidale. Per segnalare una situazione di difficoltà contattare i servizi sociali ai numeri 3294104217, 0689630209, all’indirizzo email [email protected], oppure la Protezione Civile al numero 06.92959918.

Panettone e pandoro sospeso. Pandoro, panettone o torrone? Si può acquistare uno o più dolci natalizi e lasciarli nel carrello presente nei supermercati aderenti all’iniziativa del carrello solidale.

Giocattolo sospeso. Si può acquistare un gioco (da maschio o da femmina) e lasciarlo nei carrelli presenti nei supermercati aderenti all’iniziativa del carrello solidale.

AVVISI PUBBLICI

Tari 2020, esenzione totale o parziale per motivi di reddito. E’ infatti disponibile la modulistica su www.comune.cerveteri.rm.it. Possono presentare la domanda i nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 7.000,00 euro. I termini scadono alle ore 12:00 di giovedì 31 dicembre 2020. La domanda può essere presentata tramite PEC all’indirizzo [email protected] oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo su appuntamento, raggiungibile allo 06.89630243/246 e 334.6159634. Alla domanda vanno allegati copia del documento di identità, modello ISEE valido per l’anno corrente, copia della bolletta TARI.

Libri di testo, contributi per l’anno scolastico 2020-2021. Possono beneficiarne gli studenti residenti nel Lazio, con ISEE inferiore a 15.493,71 e frequenza presso gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari. La richiesta deve riportare: attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità; dichiarazione sostitutiva per i requisiti della residenza e della frequenza all’istituto di istruzione secondaria di I e II grado; la documentazione giustificativa delle spese sostenute dalla famiglia per l’acquisto dei libri di testo; copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che ne fa richiesta. I termini scadono alle ore 12:00 di venerdì 15 gennaio 2021. La domanda può essere presentata tramite PEC all’indirizzo [email protected] oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo su appuntamento, raggiungibile allo 06.89630243/246 e 334.6159634. La modulistica è disponibile sul www.comune.cerveteri.rm.it.

Spettro autistico, contributi per l’anno scolastico 2020-2021. Avviso per famiglie dei minori di età compresa tra gli 0 e i 12 anni nello spettro autistico. La presentazione delle domande scade alle ore 12:00 del 28 dicembre 2020. La domanda deve essere presentata in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo sito al Parco della Legnara e sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “NON APRIRE – Avviso pubblico per il sostegno alle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”, il mittente e il destinatario, ovvero “Servizio Sociale del Comune di Cerveteri”.

DPCM NATALE

Alcune delle misure restrittive annunciate dal Governo potrebbero subire delle variazioni nel corso dei prossimi giorni.

Le attività ristorative sono aperte dalle ore 05:00 alle ore 18:00, l’asporto è consentito dalle ore 05:00 alle ore 22:00, ma non nelle dirette vicinanze dell’ingresso del locale, e la consegna a domicilio è consentita h24. Aperti ma solo a pranzo durante la Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio. Il servizio deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento, sulla consegna dei prodotti e nel rispetto delle vigenti normative imposte dal DPCM.

Spostamenti liberi consentiti dalle ore 05:00 alle ore 22:00, vietati ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute dalle ore 22 alle ore 05:00.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento tra regioni ma è garantito comunque il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Il 25, 26 dicembre e 1 gennaio è vietato ogni spostamento tra comuni.

Di seguito la diretta del Sindaco Pascucci

https://www.facebook.com/watch/live/?v=321765442192926&ref=watch_permalink